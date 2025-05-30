Підвищення податків для громадян та ФОП: Гетманцев розповів про плани уряду — Finance.ua

Підвищення податків для громадян та ФОП: Гетманцев розповів про плани уряду
В Україні минулого року уряд затвердив Національну стратегію доходів до 2030 року. Зміни у податках для фізичних осіб та бізнесу в Україні пропонуються та можуть бути затверджені відповідно до затвердженої Кабміном в 2024 році Національної стратегії доходів до 2030 року, де йдеться і про прогресивну шкалу оподаткування фізичних осіб.
Про це розповів народний депутат, голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев в інтерв’ю Фокусу.
«Взагалі реформа оподаткування доходів давно на часі, ще до війни була на часі. І я це відстоював. Реформа передбачає осучаснення оподаткування доходів. Перше — це реформування єдиного податку за польською моделлю після війни. Це є в НСД. Ми з тією системою єдиного податку, коли надвеликий бізнес ухиляється через подрібнення, не пройдемо в ЄС. Нас не впустять. Друге — це прогресія і розширення можливостей для податкових вирахувань, і, як не дивно, зменшення об’єкту оподаткування», — сказав народний депутат.
На його думку, у податковому сенсі прогресія — це не про збільшення податкового навантаження, а про більш справедливе оподаткування.
«Коли, наприклад, у нас зараз є ставка 18%, а внаслідок прогресії буде ставка, наприклад, 10%, 18% і 25% (умовно) залежно від доходів. Тому для певних осіб ставка буде зменшена, для певних осіб залишиться нинішньою, для певних осіб збільшиться. Я б ще відстоював зменшення ставки податку на прибуток підприємств до 10%», — зауважив Гетманцев.
Говорячи про інші податки, голова комітету парламенту зазначив, що не бачить сьогодні підстав для зміни розміру ПДВ.
«Я особисто не буду говорити за уряд, бо там є різні розмови зараз з МВФ про 2026 рік. За себе скажу: я не бачу на сьогодні підстав для підвищення податку на додану вартість. І якщо ми говоримо про бюджет навіть 2026 року, то перед тим, як говорити про якесь підвищення, уряд повинен спершу показати використання потенціалу детінізації, який є надпотужний. Друге: уряд має використати потенціал економії ресурсів. Тобто оці всі програми типу кешбеку і інших державних програм, які неефективні, треба скоротити. І третє: уряд повинен використати потенціал ОВГЗ (військових облігацій), залучивши гроші місцевих бюджетів і банківської системи. Оці три джерела вони повинні використати і за рахунок цього вони мають вирішити питання з бюджетом на наступний рік. І якщо їх буде недостатньо, то тільки тоді ми зможемо говорити про якесь оподаткування, і то дуже обережно», — каже Гетманцев.
Щодо зміни податків в Україні через майбутній вступ до ЄС народний депутат повідомив, що ЄС не вимагає від України певних змін саме податкових ставок.
«Ні, цього немає. Ми не можемо зробити оподаткування, як в офшорній зоні, не можемо знизити істотно оподаткування, і це теж вимоги ЄС. Але у нас зараз середні по ЄС ставки, трошки навіть нижче середніх, але вони в межах розумних ставок. Тобто нам саме ставки для вступу до ЄС збільшувати точно не потрібно. Ще раз наголошу — подекуди мова може йти навіть про зменшення», — зауважив Гетманцев.
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