МВФ радить Україні підвищити ПДВ та запровадити прогресивний податок для багатих — Finance.ua
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МВФ радить Україні підвищити ПДВ та запровадити прогресивний податок для багатих

Казна та Політика
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МВФ радить Україні підвищити ПДВ та запровадити прогресивний податок для багатих
МВФ радить Україні підвищити ПДВ та запровадити прогресивний податок для багатих
Міжнародний валютний фонд на Spring Meetings-2025 у Вашингтоні дав Україні низку рекомендацій щодо наповнення державного бюджету на 2026 рік. Йшлося, зокрема, про підвищення деяких податків.
Про це Forbes Ukraine розповіли джерела, які брали участь у зустрічах наприкінці квітня.
На зустрічах Україну представляли прем’єр Денис Шмигаль, міністр фінансів Сергій Марченко та голова НБУ Андрій Пишний разом із командами.
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«Ми маємо потенційний додатковий ресурс і без підвищення податків у 2025 році. Фокусувалися вже на 2026-му», — повідомив Марченко у письмовій відповіді Forbes Ukraine.
За словами співрозмовників видання, представники України та МВФ обговорювали підвищення податків. Йшлося про підвищення ставки податку на додану вартість (ПДВ), перехід до прогресивної шкали податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та посилення детінізації економіки.
Крім того, повідомив Марченко, було обговорено повну конфіскацію заморожених російських активів на користь України.
Перехід на прогресивну шкалу ПДФО передбачає вищі ставки податку для осіб із високими доходами. Також мимохіть згадувався «податок на розкіш», повідомили два чиновники.
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Набагато більше, додало джерело, говорили про детінізацію економіки. МВФ, зокрема, стурбований можливим ухиленням від податків через спрощену систему.
Жодної конкретики про те, коли і як можуть бути змінені ставки податків, не обговорювалося.
Нагадаємо, раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначав, що з наповненням держбюджету-2026 залишається невизначеність через розрив у зовнішньому фінансуванні — не виключено, що податкову базу можна переглянути.
За матеріалами:
Слово і Діло
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