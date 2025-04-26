Мінфін: Україна розраховує на додаткові $1,9 млрд від МВФ до кінця року — Finance.ua

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Мінфін: Україна розраховує на додаткові $1,9 млрд від МВФ до кінця року

Казна та Політика
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Мінфін: Україна розраховує на додаткові $1,9 млрд від МВФ до кінця року
Мінфін: Україна розраховує на додаткові $1,9 млрд від МВФ до кінця року
Успішні перегляди програми МВФ дозволять залучити додатково $1,9 млрд до кінця цього року.
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів України за результатами зустрічі прем’єр-міністра України Денис Шмигаля та міністра фінансів Сергія Марченка з директоркою-розпорядницею МВФ Крісталіною Георгієвою у Вашингтоні.

Скільки коштів надав МВФ Україні від початку великої війни

За словами Марченка, від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала понад 12,8 млрд доларів бюджетної підтримки виключно від МВФ.
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Він зауважив, окрім того, фінансова програма Механізму розширеного фінансування створює підґрунтя для відновлення економіки країни та сприяє вступу до ЄС.
У відомстві нагадали, що у березні 2023 року Рада директорів МВФ затвердила чотирирічну програму розширеного фінансування (EFF) для України у розмірі 15,5 млрд дол. Із цієї суми 10,1 млрд дол. уже залучено за результатами семи успішних переглядів програми.
На 2025 рік програмою МВФ передбачено до 2,3 млрд доларів за результатами чотирьох переглядів. Перші 400 млн доларів надійшли до держбюджету в березні цього року.
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У Мінфіні підкреслили, що Україна вже виконала 40 структурних маяків (умов) програми EFF.
Основні напрями реформ включають:
  • зміцнення макрофінансової стабільності;
  • удосконалення структурної фіскальної політики;
  • посилення фіскальної прозорості;
  • покращення управління державними інвестиціями;
  • дерегуляцію економічної діяльності;
  • поліпшення бізнес-клімату;
  • посилення боротьби з корупцією;
  • реформу енергетичного сектору.
Крісталіна Георгієва зі свого боку запевнила, що МВФ продовжить підтримувати Україну.
За матеріалами:
Finance.ua
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