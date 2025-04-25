МВФ дав прогноз чисельності населення України на наступні роки — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

МВФ дав прогноз чисельності населення України на наступні роки

Казна та Політика
194
МВФ дав прогноз чисельності населення України на наступні роки
МВФ дав прогноз чисельності населення України на наступні роки
Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз чисельності населення України до 2030 року.
Про це йдется в World Economic Outlook (за квітень 2025 року).
Читайте також
За оцінкою МВФ, наявне населення України у 2021 році становило 41,0 млн осіб.
У 2022 році воно скоротилося до 34,5 млн осіб.
У 2023 році — до 34,0 млн осіб.
У 2024 році — до 33,3 млн осіб.
МВФ прогнозує таку чисельність населення:
  • 2025 рік — 32,9 млн осіб (прогноз за жовтень минулого року — 33,0 млн осіб)
  • 2026 рік — 33,4 млн осіб (прогноз за жовтень — 34,2 млн осіб)
  • 2027 рік — 34,0 млн осіб (прогноз за жовтень — 34,5 млн осіб)
  • 2028 рік — 34,0 млн осіб (прогноз за жовтень — 34,5 млн осіб)
  • 2029 рік — 34,0 млн осіб (прогноз за жовтень — 34,5 млн осіб)
  • 2030 рік — 33,9 млн осіб.
Читайте також
Прогноз відповідає базовому сценарію МВФ, згідно з яким війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року (що призведе до часткового повернення біженців).
Місце для вашої реклами
Нагадаємо, згідно з опитуванням ООН, опублікованим у вересні 2022 року, більшість українських біженців (68%) збиралися «в майбутньому» повернутися додому. Ще 13% хотіли зробити це e найближчі три місяці. Не хотіли повертатися лише 4% опитаних, не визначилися — 15%.
Останнє опитування показало, що 57% українців збираються в майбутньому повернутися, протягом найближчого року — лише 5%. Кількість біженців, які планують залишитися за кордоном, зросла до 12%. Не визначилися зі своїм майбутнім — 27%.
Оберіть найвигідніший депозит серед надійних банків України. Порівняння ставок та умов депозитів на Finance.ua

Депозити в банках

Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems