МВФ дав прогноз чисельності населення України на наступні роки — Finance.ua

МВФ дав прогноз чисельності населення України на наступні роки Сьогодні 10:04 — Казна та Політика

МВФ дав прогноз чисельності населення України на наступні роки

Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз чисельності населення України до 2030 року.

Про це йдется в World Economic Outlook (за квітень 2025 року).

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За оцінкою МВФ, наявне населення України у 2021 році становило 41,0 млн осіб.

У 2022 році воно скоротилося до 34,5 млн осіб.

У 2023 році — до 34,0 млн осіб.

У 2024 році — до 33,3 млн осіб.

МВФ прогнозує таку чисельність населення:

2025 рік — 32,9 млн осіб (прогноз за жовтень минулого року — 33,0 млн осіб)

2026 рік — 33,4 млн осіб (прогноз за жовтень — 34,2 млн осіб)

2027 рік — 34,0 млн осіб (прогноз за жовтень — 34,5 млн осіб)

2028 рік — 34,0 млн осіб (прогноз за жовтень — 34,5 млн осіб)

2029 рік — 34,0 млн осіб (прогноз за жовтень — 34,5 млн осіб)

2030 рік — 33,9 млн осіб.

Прогноз відповідає базовому сценарію МВФ, згідно з яким війна Росії проти України закінчиться наприкінці 2025 року (що призведе до часткового повернення біженців).

Нагадаємо, згідно з опитуванням ООН, опублікованим у вересні 2022 року, більшість українських біженців (68%) збиралися «в майбутньому» повернутися додому. Ще 13% хотіли зробити це e найближчі три місяці. Не хотіли повертатися лише 4% опитаних, не визначилися — 15%.

Останнє опитування показало, що 57% українців збираються в майбутньому повернутися, протягом найближчого року — лише 5%. Кількість біженців, які планують залишитися за кордоном, зросла до 12%. Не визначилися зі своїм майбутнім — 27%.

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