«Жорсткі антикризові заходи». Уряд призупиняє фінансування будівництва, ремонтів та благоустрою

Уряд ухвалив рішення про першочергове фінансування державних видатків на тлі складної ситуації з державними фінансами та затримки частини запланованої міжнародної допомоги. Насамперед кошти спрямовуватимуть на оборону, соціальні виплати та зарплати працівникам бюджетної сфери.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

«Ситуація з державними фінансами залишається складною. Частина запланованого міжнародного фінансування поки не надійшла. Зокрема, через те, що Україна не встигла виконати частину взятих на себе зобов’язань перед міжнародними партнерами. В таких умовах ми продовжуємо приймати жорсткі антикризові заходи, щоб забезпечити найважливіше — потреби оборони та наших людей. Уряд ухвалив рішення, яке визначає пріоритетність державних видатків», — зазначив очільник уряду.

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Видатки, які не є першочерговими, уряд відкладає.

«Це стосується нових будівництв, реконструкції та або капітальних ремонтів, які не є критично важливими, а також обʼєктів благоустрою, як от парків, скверів, фонтанів чи перекладання бруківки. Ми усе це, безумовно, будемо робити, але наразі всі ресурси мають бути спрямовані на критично важливі напрямки. Варто нарешті припинити витрачати кошти не на пріоритетні речі», — наголосив прем’єр-міністр.

Які державні видатки фінансуватимуть першочергово

Як додали в Міністерстві фінансів, за підсумками виконання державного бюджету за перші вісім місяців 2026 року зафіксовано суттєве відставання надходжень зовнішньої фінансової допомоги від запланованих обсягів. Щоб уникнути ситуації, коли розпорядники бюджетних коштів беруть зобов’язання, які бюджет не може профінансувати вчасно, уряд запроваджує механізм щоденного та подекадного прогнозування руху коштів на єдиному казначейському рахунку і — за потреби — тимчасові обмеження на відкриття асигнувань (виділення коштів) державного та місцевих бюджетів.

Казначейство щомісяця складатиме поденний прогноз руху коштів на єдиному казначейському рахунку та подекадний прогноз фінансового ресурсу — на основі даних податкової й митної служб, Пенсійного фонду, Державного центру зайнятості, Національної служби здоров’я та головних розпорядників бюджетних коштів.

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Якщо прогнозований залишок коштів на єдиному казначейському рахунку разом із очікуваними надходженнями виявиться меншим за заплановані видатки на місяць, Казначейство відкриватиме асигнування (перераховуватиме кошти) та здійснюватиме платежі лише за пріоритетними напрямами: національна безпека і оборона, обслуговування державного (місцевого) боргу, виплата пенсій, заробітної плати, соціальні виплати та допомоги.

Головні розпорядники бюджетних коштів зобов’язані привести взяті бюджетні зобов’язання у відповідність до обсягів відкритих асигнувань (виділених коштів) і не допускати взяття зобов’язань понад ці обсяги.

Уряд закликав місцеву владу переглянути витрати

Прем’єр-міністр закликав органи місцевого самоврядування так само визначити пріоритети у своїх бюджетах та обмежити витрати, які наразі не є першочерговими.

Уряд зі свого боку робить усе необхідне для виконання взятих зобов’язань та отримання запланованого міжнародного фінансування.

За словами Корецького, ця робота ведеться спільно з парламентом, і важливою є відповідальна робота від депутатів усіх фракцій і груп.