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ДПС перевірила контрольовані операції: скільки податків донарахували

Казна та Політика
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Сума податкових зобов’язань зросла більш ніж на 2 млрд грн
Сума податкових зобов’язань зросла більш ніж на 2 млрд грн
Через умови операцій між пов’язаними компаніями частина прибутку може переміщуватися з України до юрисдикцій із нижчим рівнем оподаткування. У такому разі в Україні зменшується база, з якої сплачується податок на прибуток підприємств, а бюджет недоотримує потенційні надходження.
Про це повідомила голова Рахункової палати України Ольга Піщанська на своїй сторінці у Facebook.
Податковий контроль за трансфертним ціноутворенням має виявляти такі ризики та забезпечувати належне оподаткування прибутку, отриманого в Україні. Аудит Рахункової палати показав, що контроль за трансфертним ціноутворенням уже дає окремі результати.

Скільки контрольованих операцій задекларували компанії

У 2022−2024 роках платники податків задекларували майже 8 трлн грн контрольованих операцій.
Моніторинг цих операцій, який проводила Державна податкова служба, також мав фіскальний результат. Платники податків самостійно збільшили об’єкт оподаткування податком на прибуток на 21,9 млрд грн та зменшили задекларовані збитки на 9,6 млрд грн.
У результаті сума податкових зобов’язань зросла більш ніж на 2 млрд грн.
Водночас значна частина результатів перевірок поки не перетворюється на реальні надходження до бюджету. Так, за результатами контрольно-перевірочної роботи ДПС у період аудиту було донараховано грошових зобов’язань та накладено штрафів на 5,2 млрд грн. Фактично платники сплатили 222,1 млн грн, або 4,3% цієї суми.
Податковий контроль за трансферним ціноутворенням
Податковий контроль за трансферним ціноутворенням
Зокрема, за результатами 92 перевірок дотримання принципу «витягнутої руки» було донараховано 4,5 млрд грн. До бюджету надійшло 31,1 млн грн, або 0,7%.
Причини низького рівня фактичної сплати різні. Серед них аудит встановив недостатню якість доказової бази окремих перевірок, процесуальні порушення та тривале оскарження їх результатів.

Рахункова палата запропонувала посилити контроль

Рахункова палата надала рекомендації щодо подальшої цифровізації контролю, удосконалення методології, пріоритезації ризиків та підвищення якості доказової бази.
За словами Піщанської, результати перевірок мають завершуватися реальними бюджетними надходженнями.
За нинішнього навантаження на державний бюджет результативність такого контролю має пряме фіскальне значення. Йдеться про збереження податкової бази в Україні та додаткові надходження, які збільшують ресурс держави для фінансування пріоритетних видатків, зокрема оборони.
За матеріалами:
Finance.ua
ДПС
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