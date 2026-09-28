Українці сплатили 128 млрд грн військового збору: названо регіони-лідери

Звільнення застосовується автоматично на підставі інформації з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Йдеться про дані щодо мобілізації, укладення контракту та демобілізації. Пільга діє з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.
Також із 1 липня 2026 року змінилися реквізити бюджетних рахунків для сплати військового збору. Актуальні реквізити можна перевірити в особистій частині Електронного кабінету платника або на вебпорталі ДПС у розділі «Рахунки для сплати платежів».