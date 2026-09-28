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Українці сплатили 128 млрд грн військового збору: названо регіони-лідери

Казна та Політика
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Військовий збір
Військовий збір
За січень-серпень 2026 року до бюджету надійшло 128,96 млрд грн військового збору. Це на 24,8% більше, ніж за аналогічний період 2025 року, коли платники перерахували 103,3 млрд грн.
Військовий збір за цей період сплатили понад 2 млн платників. Зростання надходжень формує додатковий ресурс для бюджету та фінансування потреб оборони в умовах війни.
Про це повідомляє податкова.

Де сплатили найбільше військового збору

Найбільші суми за місцем сплати за січень-серпень 2026 року надійшли до бюджетів таких регіонів:
  • Київ — 42,5 млрд грн;
  • Дніпропетровська область — 13,6 млрд грн;
  • Львівська область — 10,6 млрд грн;
  • Харківська область — 8,1 млрд грн.
Водночас самозайняті особи, яких мобілізували або які підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати військового збору на весь період проходження служби.
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Звільнення застосовується автоматично на підставі інформації з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Йдеться про дані щодо мобілізації, укладення контракту та демобілізації. Пільга діє з першого числа місяця мобілізації або укладення контракту, але не раніше 24 лютого 2022 року.
Також із 1 липня 2026 року змінилися реквізити бюджетних рахунків для сплати військового збору. Актуальні реквізити можна перевірити в особистій частині Електронного кабінету платника або на вебпорталі ДПС у розділі «Рахунки для сплати платежів».
За матеріалами:
Finance.ua
Військовий збірПодаткиБюджет
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