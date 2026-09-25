Країни ЄС погодили умови для виділення Україні 6,6 млрд євро з Фонду миру
EU Member States have agreed on the terms for releasing €6.6 billion European Peace Facility funds for Ukraine. That’s good news for Ukraine and bad news for Russia. €900 million are for the EU’s Military Assistance Mission for Ukraine. €1 billion will fund new joint procurement of equipment. And €4.7 billion will reimburse Member States, with some already saying they will channel their share to Ukraine. Moscow’s hybrid attacks try to intimidate Europe into scaling back its support for Ukraine. Europe is doing the opposite.— Kaja Kallas (@kajakallas) September 25, 2026
На що спрямують €6,6 млрд
Остаточне рішення ще має ухвалити Рада ЄС
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