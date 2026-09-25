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Країни ЄС погодили умови для виділення Україні 6,6 млрд євро з Фонду миру

Казна та Політика
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Остаточне рішення ще має ухвалити Рада ЄС
Остаточне рішення ще має ухвалити Рада ЄС
Країни-члени ЄС домовилися про умови виділення Україні коштів у розмірі 6,6 млрд євро з Європейського фонду миру.
Про це у своєму Х написала висока представниця ЄС з зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас, повідомляє «Європейська правда».
Каллас підкреслила, що це «хороша новина для України і погана — для росії».

На що спрямують €6,6 млрд

За словами глави європейської дипломатії, €900 млн призначені для Місії ЄС з надання військової допомоги Україні. Ще мільярд євро піде на фінансування нових спільних закупівель обладнання.
4,7 млрд євро підуть на відшкодування витрат державам-членам, причому деякі з них уже заявили, що перенаправлять свою частку на потреби України, поінформувала глава європейської дипломатії.
«Гібридні атаки Москви мають на меті залякати Європу, щоб вона скоротила свою підтримку України. Європа ж робить навпаки», — резюмувала Каллас.

Остаточне рішення ще має ухвалити Рада ЄС

Остаточне рішення має бути прийняте міністрами оборони країн-членів Євросоюзу на засіданні Ради ЄС в понеділок.
Водночас невирішеним залишається розподіл 4,7 млрд між державами-членами та скільки коштів з цієї суми буде передано Україні.
За матеріалами:
Європейська правда
Фінансова допомогаЄСКаллас
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