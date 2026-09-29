Міноборони оцінило вартість наступного року війни

Потреби України на ведення війни у 2027 році оцінюються у $175 млрд. Водночас в урядовому проєкті державного бюджету на наступний рік наразі передбачено $100 млрд.

Про це повідомив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, посилаючись на оцінку Міністерства оборони.

На війну у 2027 році заклали майже 5 трлн грн

«Потреба $70 млрд є. І тут різні інструменти мають включатися, зокрема співпраці з міжнародними партнерами, щоб не просто фінансування залучати, а й різними інструментами, які працювали протягом 4 років: Рамштайн, PURL і всі інші механізми, які пов’язані з залученням безпосереднього озброєння», — зазначив Єрмоличев.

Він наголосив, що під час планування видатків на оборону у проєкті держбюджету-2027 Мінфін суттєво змінив підходи порівняно із попередніми роками, коли на самому початку вони закладалися нижче від потреб.

«Зараз ми ситуацію змінили і збільшили ресурс на сектор оборони вже безпосередньо зараз: збільшено ресурс на 518 млрд грн — тобто це від 4,4 трлн до 4,9 трлн грн наступного року», — сказав Єрмоличев.

У бюджеті врахували додаткові 300 млрд грн

Єрмоличев пояснив, що у державному бюджеті-2026 наразі не відображено додаткові 300 млрд грн на виплату грошового забезпечення, яке підвищили з 1 липня, а також пов’язані з обороною соціальні виплати. Їх планують профінансувати за рахунок внутрішніх джерел.

Водночас у збільшених на 518 млрд грн оборонних видатках проєкту держбюджету-2027 ці 300 млрд грн уже закладено.

При цьому розрахунки не враховують можливого збільшення чисельності військових, оскільки цей фактор складно спрогнозувати.