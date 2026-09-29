Міноборони оцінило вартість наступного року війни

Потреби України на ведення війни у 2027 році оцінюються у $175 млрд. Водночас в урядовому проєкті державного бюджету на наступний рік наразі передбачено $100 млрд.
Про це повідомив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, посилаючись на оцінку Міністерства оборони.
На війну у 2027 році заклали майже 5 трлн грн
«Потреба $70 млрд є. І тут різні інструменти мають включатися, зокрема співпраці з міжнародними партнерами, щоб не просто фінансування залучати, а й різними інструментами, які працювали протягом 4 років: Рамштайн, PURL і всі інші механізми, які пов’язані з залученням безпосереднього озброєння», — зазначив Єрмоличев.
Він наголосив, що під час планування видатків на оборону у проєкті держбюджету-2027 Мінфін суттєво змінив підходи порівняно із попередніми роками, коли на самому початку вони закладалися нижче від потреб.
«Зараз ми ситуацію змінили і збільшили ресурс на сектор оборони вже безпосередньо зараз: збільшено ресурс на 518 млрд грн — тобто це від 4,4 трлн до 4,9 трлн грн наступного року», — сказав Єрмоличев.
У бюджеті врахували додаткові 300 млрд грн
Єрмоличев пояснив, що у державному бюджеті-2026 наразі не відображено додаткові 300 млрд грн на виплату грошового забезпечення, яке підвищили з 1 липня, а також пов’язані з обороною соціальні виплати. Їх планують профінансувати за рахунок внутрішніх джерел.
Водночас у збільшених на 518 млрд грн оборонних видатках проєкту держбюджету-2027 ці 300 млрд грн уже закладено.
При цьому розрахунки не враховують можливого збільшення чисельності військових, оскільки цей фактор складно спрогнозувати.
«Тому ми надіємося, що на початок року ми вийдемо більш-менш стабільно. Плюс ми збільшили ресурс на Резервний фонд під Міністерством фінансів: в цей рік ми входили по загальному фонду близько 140 млрд грн, то на наступний рік ми вже заклали по загальному фонду 200 млрд грн», — додав Єрмоличев.