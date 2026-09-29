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Міноборони оцінило вартість наступного року війни

Казна та Політика
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Потреби України на ведення війни у 2027 році оцінюються у $175 млрд. Водночас в урядовому проєкті державного бюджету на наступний рік наразі передбачено $100 млрд.
Про це повідомив перший заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев, посилаючись на оцінку Міністерства оборони.

На війну у 2027 році заклали майже 5 трлн грн

«Потреба $70 млрд є. І тут різні інструменти мають включатися, зокрема співпраці з міжнародними партнерами, щоб не просто фінансування залучати, а й різними інструментами, які працювали протягом 4 років: Рамштайн, PURL і всі інші механізми, які пов’язані з залученням безпосереднього озброєння», — зазначив Єрмоличев.
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Він наголосив, що під час планування видатків на оборону у проєкті держбюджету-2027 Мінфін суттєво змінив підходи порівняно із попередніми роками, коли на самому початку вони закладалися нижче від потреб.
«Зараз ми ситуацію змінили і збільшили ресурс на сектор оборони вже безпосередньо зараз: збільшено ресурс на 518 млрд грн — тобто це від 4,4 трлн до 4,9 трлн грн наступного року», — сказав Єрмоличев.
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У бюджеті врахували додаткові 300 млрд грн

Єрмоличев пояснив, що у державному бюджеті-2026 наразі не відображено додаткові 300 млрд грн на виплату грошового забезпечення, яке підвищили з 1 липня, а також пов’язані з обороною соціальні виплати. Їх планують профінансувати за рахунок внутрішніх джерел.
Водночас у збільшених на 518 млрд грн оборонних видатках проєкту держбюджету-2027 ці 300 млрд грн уже закладено.
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При цьому розрахунки не враховують можливого збільшення чисельності військових, оскільки цей фактор складно спрогнозувати.
«Тому ми надіємося, що на початок року ми вийдемо більш-менш стабільно. Плюс ми збільшили ресурс на Резервний фонд під Міністерством фінансів: в цей рік ми входили по загальному фонду близько 140 млрд грн, то на наступний рік ми вже заклали по загальному фонду 200 млрд грн», — додав Єрмоличев.
За матеріалами:
Корреспондент.net
БюджетМіноборони
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