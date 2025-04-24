Скільки біженців повернеться в Україну після війни — Finance.ua

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Скільки біженців повернеться в Україну після війни

Особисті фінанси
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Скільки біженців повернеться в Україну після війни
Скільки біженців повернеться в Україну після війни
Більшість українських біженців не планують повертатися в Україну після війни, зокрема через негативне ставлення в соціальних мережах та невизначеність ситуації вдома. Лише третина з мільйонів біженців мають намір повернутися.
Про це заявив гендиректор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто в інтерв’ю РБК-Україна.
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Ставлення українців до співвітчизників, які виїхали за кордон через війну, залишається переважно позитивним або нейтральним — про це свідчать результати досліджень громадської думки.
Проте в соціальних мережах усе частіше з’являються агресивні коментарі, що формують викривлене враження про настрої в суспільстві.
За шкалою соціальної дистанції Богардуса, а також за прямими опитуваннями, 85−90% українців мають скоріше позитивне або нейтральне ставлення до біженців. Найбільше підтримки отримують матері з дітьми.
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Складніше — з чоловіками до 60 років: тут спостерігається найбільша дистанція й недовіра.
Крім того, у порівнянні з внутрішньо переміщеними особами (ВПО), біженців сприймають з меншою симпатією.
Опитування соціологічної групи «Рейтинг» показують, що близько 30% українців висловлюють прохолодне ставлення до біженців.
Ще один виклик — наслідки цього ставлення для самих біженців. Вони активно стежать за ситуацією в Україні через соцмережі, і негативні меседжі можуть ставати перешкодою до повернення.
Вже зараз лише третина з 6−7 мільйонів українців за кордоном планують повернутися.
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«Але до тих 4−5 мільйонів, які залишаться, поїдуть чоловіки, які зараз не мають права емігрувати. Тому формування позитивного ставлення до біженців вкрай важливо для збереження людського ресурсу України», — зазначає експерт.
Нагадаємо, що Європейська Рада торік ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту для українських біженців до 4 березня 2026 року.
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Нагадаємо, Європейські країни зацікавлені в тому, щоб українські біженці залишилися у них. Передусім це стосується країн, які найбільш зрілі в питанні міграційної політики.

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За матеріалами:
РБК-Україна
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