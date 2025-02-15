У Міннац’єдності спрогнозували, яка кількість біженців повернеться в Україну після війни — Finance.ua

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У Міннац’єдності спрогнозували, яка кількість біженців повернеться в Україну після війни

Казна та Політика
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У Міннац’єдності спрогнозували, яка кількість біженців повернеться в Україну після війни
У Міннац’єдності спрогнозували, яка кількість біженців повернеться в Україну після війни
Після завершення повномасштабного російського вторгнення до України може повернутися близько третина біженців.
Про це заявив віцепремʼєр-міністр України — міністр національної єдності України Олексій Чернишов в інтерв’ю Die Welt.
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За словами міністра, як тільки закінчиться війна та настане стабільний мир, близько 30% біженців серйозно задумаються про повернення.

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Решта, можливо, висуватимуть додаткові умови щодо цього рішення. У тому ж числі будуть й ті, хто не бажатиме повертатись.
«Але вони (ті, хто не бажають повертатись, — ред.) теж можуть бути корисними для України. І вони вже допомагають: підтримують українське суспільство, українську армію і роблять багато чого. Я пишаюся ними. У кожного своя роль у цій війні», — додав Чернишов.
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Нагадаємо, за словами соціологині, засновниці і директорки дослідницької компанії Gradus Research Євгенії Близнюк, для повернення важливими факторами стануть економічна стабільність, наявність роботи, житла та впевненість у майбутньому.
Особливо це стосується молоді, яка традиційно є мобільною та шукає кращі умови для життя.
Як зазначає директорка Держслужби зайнятості Юлія Жовтяк, після завершення війни, коли частина громадян повернеться з-за кордону, в Україні суттєво зросте пропозиція робочої сили. Водночас проблема безробіття у перший час залишиться актуальною.
За матеріалами:
РБК-Україна
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