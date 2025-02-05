Європейський суд ухвалив рішення щодо біженців у Нідерландах — Finance.ua

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Європейський суд ухвалив рішення щодо біженців у Нідерландах

Особисті фінанси
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Європейський суд ухвалив рішення щодо біженців у Нідерландах
Європейський суд ухвалив рішення щодо біженців у Нідерландах
Європейський суд визнав допустимою вимогу щодо інтеграції для осіб, які набули у Нідерландах статусу біженця, водночас штрафи у разі нескладення інтеграційного іспиту можуть бути накладені лише у виняткових випадках.
Про це повідомляється на сайті нідерландського уряду.
Як зазначається, Державна рада Нідерландів у березні 2023 року звернулася до Європейського суду з питаннями щодо інтеграційної політики країни в межах закону про інтеграцію 2013 року (Wi2013). Згідно з ним, особи зі статусом біженця можуть бути оштрафовані, якщо не завершать інтеграційний процес у межах визначеного законом терміну 3 роки. Їм також належить повернути частину позики, яку вони отримали для оплати витрат на інтеграцію.
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Європейський суд ухвалив, що «запровадження вимоги щодо інтеграції допускається».
«Щодо штрафів для цих осіб за несвоєчасне завершення процесу інтеграції суд заявляє: «штраф може бути накладений лише у виняткових випадках», — йдеться у повідомленні.
Зокрема, штраф можливий у разі, якщо особа не доклала жодних зусиль для інтеграції.
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Суд також визнав, що згідно з законом про інтеграцію 2013 року, особи зі статусом біженця мають повернути частину позики, яку вони отримали на оплату витрат на інтеграційні курси та іспити, якщо вони не завершать процес інтеграції вчасно.
Повідомляється, що Міністерство соціальних справ Нідерландів призупинило накладення штрафів і повернення позик, а Міністерство юстиції та безпеки Нідерландів вивчає можливі наслідки рішення для політики інтеграції.
Муніципалітети тепер відіграють ключову роль в інтеграції, забезпечуючи мовні курси та підтримку.
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Остаточне рішення щодо впливу цього рішення Європейського суду на чинне законодавство ухвалюватиме Державна рада. Вона також має ухвалити рішення у конкретній справі особи, яка оскаржила штраф, та повернення позики, що й стала причиною звернення до Європейського суду.
В Нідерландах на сьогодні понад 18 тисяч осіб зі статусом біженця зобов’язані пройти інтеграцію згідно з законом Wi2013.
За матеріалами:
Укрінформ
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