Скільком українцям вдалося працевлаштуватися у Нідерландах — Finance.ua

Скільком українцям вдалося працевлаштуватися у Нідерландах Сьогодні 18:18 — Світ

Скільком українцям вдалося працевлаштуватися у Нідерландах

Нідерланди, попри невелику територію, надали тимчасовий прихисток 120 тисячам громадян України, які виїхали через повномасштабне вторгнення Росії.

Про це повідомив посол України в Нідерландах Олександр Карасевич в інтерв’ю «Укрінформу».

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Карасевич підкреслив, що у порівнянні з багатьма більшими країнами ЄС, Нідерланди демонструють вагомий внесок у підтримку українців під час війни.

«Якщо поцікавитися, скільки громадян України перебуває в інших державах-членах ЄС, набагато більших, то побачимо менші або набагато менші цифри. Звісно, я не кажу про такі країни, як Німеччина, Польща, Чехія», — сказав він.

Працевлаштування українців

Дипломат наголосив, прибуваючи до Нідерландів, українці не покладаються лише на соціальну підтримку держави. Вони прагнуть працювати.

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За його словами, рівень працевлаштування серед українців у країні становить 65%.

Показник варіюється залежно від місця проживання, оскільки в деяких регіонах понад 70% українців працюють.

Однак рівень працевлаштування залежить від низки факторів, зокрема соціального статусу людей і наявності робочих місць у певних географічних зонах.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив , що на сьогодні близько 7,5 мільйона українців перебувають за кордоном.

Укрінформ За матеріалами:

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