Скільком українцям вдалося працевлаштуватися у Нідерландах — Finance.ua

Скільком українцям вдалося працевлаштуватися у Нідерландах
Нідерланди, попри невелику територію, надали тимчасовий прихисток 120 тисячам громадян України, які виїхали через повномасштабне вторгнення Росії.
Про це повідомив посол України в Нідерландах Олександр Карасевич в інтерв’ю «Укрінформу».
Карасевич підкреслив, що у порівнянні з багатьма більшими країнами ЄС, Нідерланди демонструють вагомий внесок у підтримку українців під час війни.
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«Якщо поцікавитися, скільки громадян України перебуває в інших державах-членах ЄС, набагато більших, то побачимо менші або набагато менші цифри. Звісно, я не кажу про такі країни, як Німеччина, Польща, Чехія», — сказав він.
Працевлаштування українців
Дипломат наголосив, прибуваючи до Нідерландів, українці не покладаються лише на соціальну підтримку держави. Вони прагнуть працювати.
За його словами, рівень працевлаштування серед українців у країні становить 65%.
Показник варіюється залежно від місця проживання, оскільки в деяких регіонах понад 70% українців працюють.
Однак рівень працевлаштування залежить від низки факторів, зокрема соціального статусу людей і наявності робочих місць у певних географічних зонах.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга оголосив, що на сьогодні близько 7,5 мільйона українців перебувають за кордоном.
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