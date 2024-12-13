Які країни Європи обирають українські біженці для міграції — Finance.ua

Які країни Європи обирають українські біженці для міграції Сьогодні 09:11 — Світ

Які країни Європи обирають українські біженці для міграції

За даними Євростату, зараз у Польщі перебуває понад 900 тисяч воєнних біженців з України. Але найбільше біженців живе не в Польщі.

Про це пише inpoland.net.pl

Близько 4,2 млн українців, які покинули батьківщину через війну, отримали тимчасовий захист в країнах-членах ЄС (дані Євростату на кінець жовтня 2024 року).

Найбільше воєнних мігрантів все ж обирають іншу країну — Німеччину. На кінець жовтня 2024 року в Німеччині налічувалося 1 140 705 українців (27,2% від загальної кількості в країнах ЄС).

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На другому місці опинилася Польща — 983 880 (23,4%), а на третьому Чехія — 379 370 (9,0%).

Дані Євростату показують, що на 1000 осіб населення ЄС припадає 9,3 осіб, які мають тимчасовий захист. Серед країн ЄС найвищі показники зафіксовані в Чехії (34,8), у Польщі (26,9) та Естонії (25,3).

У порівнянні з 2022 роком кількість біженців з України у Польщі значно зменшилася. Тоді у Польщі налічувалося понад 1,3 млн воєнних мігрантів.

Зазначимо, що в Україні вкотре заговорили про повернення українських біженців з-за кордону. Радник президента України Олександр Камишін заявив , що на початку 2025 року має стартувати пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону. Він реалізовуватиметься спільно з Німеччиною.

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