Які країни Європи обирають українські біженці для міграції — Finance.ua
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Які країни Європи обирають українські біженці для міграції

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Які країни Європи обирають українські біженці для міграції
Які країни Європи обирають українські біженці для міграції
За даними Євростату, зараз у Польщі перебуває понад 900 тисяч воєнних біженців з України. Але найбільше біженців живе не в Польщі.
Про це пише inpoland.net.pl.
Близько 4,2 млн українців, які покинули батьківщину через війну, отримали тимчасовий захист в країнах-членах ЄС (дані Євростату на кінець жовтня 2024 року).
Найбільше воєнних мігрантів все ж обирають іншу країну — Німеччину. На кінець жовтня 2024 року в Німеччині налічувалося 1 140 705 українців (27,2% від загальної кількості в країнах ЄС).
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На другому місці опинилася Польща — 983 880 (23,4%), а на третьому Чехія — 379 370 (9,0%).
Дані Євростату показують, що на 1000 осіб населення ЄС припадає 9,3 осіб, які мають тимчасовий захист. Серед країн ЄС найвищі показники зафіксовані в Чехії (34,8), у Польщі (26,9) та Естонії (25,3).
У порівнянні з 2022 роком кількість біженців з України у Польщі значно зменшилася. Тоді у Польщі налічувалося понад 1,3 млн воєнних мігрантів.
Зазначимо, що в Україні вкотре заговорили про повернення українських біженців з-за кордону. Радник президента України Олександр Камишін заявив, що на початку 2025 року має стартувати пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону. Він реалізовуватиметься спільно з Німеччиною.
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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