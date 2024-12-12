Україна планує повертати біженців з Німеччини, — Камишін Сьогодні 13:10 — Світ

Україна планує повертати біженців з Німеччини, — Камишін

На початку 2025 року має стартувати пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону. Він реалізовуватиметься спільно з Німеччиною.

Про це заявив радник президента України Олександр Камишін на 7-му Німецько-Українському бізнес-форумі у Берліні.

«Нещодавно ми оголосили, що буде нове міністерство, яке відповідатиме за єдність українців і повернення українців додому. І Чернишов — прем’єр-міністр, міністр (очільник новоствореного міністерства єдності) був тут сьогодні. Я хотів би повідомити, що разом з ним ми працюємо над програмою повернення українців в оборонну промисловість України. Тож буде пілотний проєкт для України та Німеччини під керівництвом нового міністерства», — сказав Камишін.

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Він зазначив, що розпочнеться цей проєкт з Німеччиною на початку наступного року.

«Таким чином новий міністр почне повернення українців, в тому числі і в оборонну промисловість», — сказав Камишін.

Прем’єр України Денис Шмигаль також сподівається, що всі українці, які виїхали до Німеччини під час війни, повернуться в країну. Вже зроблені перші кроки в цьому напрямку.

Так, за його словами, уряд «абсолютно зацікавлений у поверненні в нашу країну всіх українців, які виїхали в перші дні війни або після неї».

«Всім українським біженцям раді в Україні, під час або після цієї війни, ми чекаємо на цих людей», — сказав Шмигаль.

Нагадаємо, у Німеччині витрати на підтримку біженців та мігрантів суттєво зростають . Зокрема, у 2021 році на допомогу було виділено 5,9 млрд євро, а у минулому році ця сума зросла до 12,2 млрд євро, що становило понад чверть загальних витрат на допомогу з безробіття (42,6 млрд євро).

Проте у Німеччині продовжили тимчасовий захист для біженців з України. Тепер він діє до 4 березня 2026 року, відповідно до рішення Ради Європейського Союзу.

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УНІАН За матеріалами:

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