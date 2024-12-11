Скільки коштують квартири у містах Німеччини — Finance.ua

Скільки коштують квартири у містах Німеччини Вчора 13:02 — Нерухомість

Скільки коштують квартири у містах Німеччини

Ринок нерухомості в Німеччині завжди привертав увагу тих, хто планує купівлю житла чи шукає вигідну інвестицію. Найбільші міста країни, як-от Мюнхен, Берлін, Гамбург або Франкфурт, пропонують широкий вибір квартир, проте ціни тут суттєво відрізняються залежно від регіону та типу житла — новобудови чи вторинного ринку.

Про це повідомляє видання ukrainianingermany.de.

Протягом 2023 та 2024 років спостерігалося зниження цін на житлову нерухомість у Німеччині. У третьому кварталі 2023 року квартири у найбільших містах подешевшали на 10,5% порівняно з попереднім роком, а багатоквартирні будинки — на 24%.

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Однак у другому кварталі 2024 року ціни почали стабілізуватися. У семи найбільших містах — Берліні, Гамбурзі, Мюнхені, Кельні, Франкфурті-на-Майні, Штутгарті та Дюссельдорфі — квартири подорожчали на 1,6% порівняно з першим кварталом, а будинки на одну або дві сім’ї — на 2,3%.

Середня вартість житла в Німеччині

Аналізуючи ціни на житло в Німеччині, не важко помітити, що тут немає цінової залежності від столиці, оскільки кожна з федеральних земель має свій центр та економічні особливості на ринку. Найбільш привабливими для придбання житла вважаються Мюнхен, Берлін, Франкфурт, Штутгарт та Дюссельдорф.

Ціни залежать не тільки від місця розташування житла, але й від таких показників:

площа;

нове чи після ремонту;

транспортні комунікації;

інфраструктура навколо;

рік побудови всього будинку.

Ціни на квартири у найбільших містах Німеччини у 2025 році

Мюнхен

Мюнхен впевнено тримає статус найдорожчого міста Німеччини у 2025 році. Крім того, місто відоме своєю розвиненою інфраструктурою, високим рівнем життя та стабільною економікою. Ці характеристики приваблюють інвесторів і забезпечують високий попит на житло навіть за значної вартості.

Мюнхен традиційно є найдорожчим містом Німеччини. Середня ціна квадратного метра в Мюнхені у новобудовах тут становить 12 000 євро, а на вторинному ринку — 6 500 євро за м². Місто приваблює своєю близькістю до Альп, розвиненою інфраструктурою та високим рівнем життя.

Берлін

Берлін — столиця Німеччини, яка має чимало переваг. Зокрема місто має найкращу транспорту розв’язку, бо тут функціонують не тільки автобуси, але й трамваї, електрички та метро. Берлін має сполучення зі столицями та найбільшими містами інших країн.

Місто має гарну інфраструктуру, стабільну економіку, високий рівень культурного розвитку, туристичні та історичні пам’ятки, багато можливостей для здобуття освіти та вдалого працевлаштування. Основу економіки Берліна становлять виробництво електроніки, машинобудування, інформаційні технології, банківські та туристичні послуги, музична та кіноіндустрія.

Берлін, столиця Німеччини, відомий своїм динамічним стилем життя. Новобудови у 2025 році в Берліні коштуватимуть в середньому 9 000 євро за м², а житло на вторинному ринку — 6 000 євро за м². Попит тут залишається стабільно високим, особливо серед молодих професіоналів.

Гамбург

Гамбург — одне з найбільших міст Німеччини. Його вважають воротами в Європу через найбільший морський порт. Тут гарно розвинене машинобудування, легка промисловість та торгівля. Місто зберігає старовинну атмосферу, а разом з тим — крокує в ногу з сучасністю. Культурні та туристичні пам’ятки щороку приваблюють туристів з усієї Європи.

Гамбург, друге за величиною місто Німеччини, пропонує житло у новобудовах за 9 500 євро за м², а на вторинному ринку — за 4 900 євро за м². Його портова інфраструктура та економічний потенціал роблять місто популярним серед інвесторів.

Франкфурті-на-Майні

Франкфурт-на-Майні, фінансовий центр Німеччини, залишається привабливим для тих, хто шукає житло у динамічному мегаполісі.

Активний розвиток інфраструктури, включно з транспортними вузлами та діловими центрами, сприяє стабільному інтересу до нерухомості. Франкфурт пропонує можливості як для інвестицій, так і для комфортного життя.

Франкфурт, фінансова столиця Німеччини, пропонує новобудови за ціною 7 700 євро за м², а житло на вторинному ринку — 4 700 євро за м². Попит на житло тут зростає завдяки міжнародному бізнесу та активному розвитку міста.

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Дюссельдорф

Дюссельдорф, відомий своїми мистецькими традиціями та статусом модної столиці Німеччини, залишається привабливим місцем для купівлі житла.

Окрім привабливих можливостей для роботи та навчання, Дюссельдорф також славиться своїм розвиненим культурним життям і стабільною економікою. Завдяки цьому місто стає дедалі популярнішим серед молодих професіоналів і сімей, які шукають комфортне та перспективне місце для життя.

Дюссельдорф, центр мистецтва і моди, пропонує новобудови за 7 100 євро за м², а вторинне житло — за 4 500 євро за м². Місто поєднує в собі культурні можливості та економічну стабільність, що робить його популярним серед молодих спеціалістів.

Дортмунд

Дортмунд — це важливий промисловий та економічний центр Німеччини, а також привабливий осередок для ведення бізнесу.

Дортмунд має чимало привабливих умов для комфортного проживання. Тут гарно розвинена економіка, інфраструктура, а також транспортна система. Місто вважається екологічно чистим регіоном, через що з’являється багато варіантів для відпочинку та дозвілля.

Дортмунд, ключове місто Рурського регіону, пропонує новобудови за 7 500 євро за м², а вторинне житло — за 4 500 євро за м². Попри індустріальну історію, місто стає дедалі привабливішим для покупців із середнім бюджетом.

Кельн

Ціни на нерухомість у Кельні залишаються конкурентними у порівнянні з іншими великими містами країни, що робить його привабливим як для сімей, так і для молодих професіоналів. Розвинена інфраструктура, зручне транспортне сполучення, різноманітні культурні заходи та доступ до якісної освіти роблять це місто ідеальним місцем для комфортного життя чи інвестицій у нерухомість.

Кельн, культурна столиця Німеччини, пропонує новобудови за 6 500 євро за м², а житло на вторинному ринку — за 4 000 євро за м². Історичний центр і сучасна інфраструктура роблять місто популярним серед сімей та молоді.

Штутгарт

Штутгарт вважають інноваційним містом з гарно розвиненою економікою. Тут найбільш високий рівень життя та найменший показник безробіття в порівнянні з іншими містами Німеччини. Людей приваблює сфера послуг, промисловість, машинобудування, виробництво електроніки, які забезпечують високий рівень розвитку міста.

Через ці фактори Штутгарт привабливий не тільки для туристів, але й для інвесторів.

Штутгарт, центр автомобільної індустрії, пропонує житло у новобудовах за 6 300 євро за м², а на вторинному ринку — за 3 500 євро за м². Завдяки інвестиціям в інфраструктуру місто має високий потенціал для зростання цін у майбутньому.

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