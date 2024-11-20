Як отримати кредит у Німеччині: умови та документи — Finance.ua

Як отримати кредит у Німеччині: умови та документи Сьогодні 20:03 — Кредит&Депозит

Як отримати кредит у Німеччині: умови та документи

Основними факторами, що впливають на видачу кредиту в Європі, є кредитна історія позичальника, наявність постійного доходу, громадянство або дозвіл на проживання, а також підтвердження платоспроможності. Залежно від типу кредиту (іпотека, автокредит, споживчий кредит, кредит на бізнес) вимоги до позичальника можуть змінюватися.

Німецькі банки пропонують наступні види кредитів: споживчий кредит (Ratenkredit) для придбання товарів або послуг; іпотечний кредит (Baufinanzierung) для купівлі житла, овердрафт (Dispositionskredit) — ліміт на банківському рахунку, що дозволяє знімати більше грошей, ніж є на рахунку.

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Для отримання кредиту в Німеччині іноземцям, включно з українцями, потрібно виконати низку умов та підготувати пакет документів.

Основні умови для отримання кредиту

Кредит можуть отримати тільки ті, хто проживає на території Німеччини (громадяни або іноземці з дозволом на проживання). Потрібно мати стабільне джерело доходу, як правило, від працевлаштування, або підприємницької діяльності. Деякі банки вимагають наявність трудового контракту на невизначений термін або довгострокового контракту.

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Кредитна історія (SCHUFA) повинна бути позитивною. Інформація про фінансову поведінку зберігається в базі даних SCHUFA. Якщо ви маєте борги або непогашені кредити, це може ускладнити процес. Зазвичай кредит можуть отримати особи віком від 18 років. Деякі банки встановлюють вік від 21 до 65 років.

Перелік документів для отримання кредиту

Аби подати заявку на кредит у німецькому банку, зазвичай необхідні такі документи:

паспорт або інший документ, що підтверджує особу;

дозвіл на проживання: якщо ви не є громадянином Німеччини, потрібно підтвердити свій легальний статус (дозвіл на проживання);

довідка про доходи: зазвичай це виписки з банківського рахунку за останні 3 місяці або довідка про зарплату (Lohnabrechnung);

податкова декларація: особливо актуально для підприємців і фрилансерів;

витяг із кредитної історії (SCHUFA): в більшості випадків банки самі отримують цю інформацію, але іноді потрібно надати її самостійно;

довідка від роботодавця, що підтверджує ваш трудовий контракт і дохід.

Після подачі заявки банк аналізує вашу платоспроможність та кредитну історію. Після схвалення заявки потрібно підписати кредитний договір. Кошти зараховуються на ваш банківський рахунок, після чого ви починаєте сплачувати кредит відповідно до узгоджених умов.

Перед підписанням договору ретельно ознайомтеся з усіма умовами, зокрема з відсотковою ставкою (Zinssatz) і додатковими комісіями. Якщо ваша кредитна історія або дохід не відповідають вимогам банку, можна розглянути можливість залучення поручителя.

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Подавайте заявку в німецьких банках, як-от Deutsche Bank, Commerzbank або Sparkasse. Онлайн-платформи, як Smava і Check24, також допомагають знайти найкращі умови.

Кредитні ставки для споживчих кредитів в Німеччині становлять близько 5,5%, з урахуванням базової ставки ЄЦБ (4,5%), яка впливає на процентні ставки за іпотечними та споживчими кредитами. Це робить Німеччину відносно привабливою для кредитування в Європі.

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