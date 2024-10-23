Кредити подорожчають через нові податки — Finance.ua

Кредити подорожчають через нові податки Сьогодні 16:14 — Кредит&Депозит

Кредити подорожчають через нові податки

Збільшення оподаткування банків, бізнесу та населення може погіршити ситуацію із кредитуванням.

Про це розповіли учасники круглого столу «Зима близько: чи готовий бізнес до енергетичних викликів та нової податкової реальності», проведеного «Фінансовим клубом».

Кредити від ПриватБанку, Таскомбанку, ПУМБу та інших. Все з розглядом умов в одному каталозі.

«Особливо важко це дається банківській системі, яка другий рік поспіль буде сплачувати 50% податку. Це впливає і на бізнес, і на капітал, і на маржу, яку банки мають закладати у вартість кредитних ресурсів, — заявив начальник управління корпоративних продажів ОТП Банку Валерій Терно. — На наступний рік це вплине на настрої банків і їхніх акціонерів стосовно вартості коштів, і це може повпливати на вартість кредитних ресурсів».

Якщо реакцією бізнесу та населення на додаткове оподаткування стане перехід від безготівкових розрахунків до готівки, це зменшить ліквідність банків.

«Зменшення залишків на рахунках клієнтів і депозитного портфеля збільшує вартість подальшого фінансування. Ця непередбачуваність точно не сприятиме розвитку економіки нашої країни», — сказав директор департаменту організації продажів корпоративним клієнтам Таскомбанку Олег Федоренко.

Якщо економіка піде в кеш, це буде негативний сценарій.

«Населення буде знімати залишки і розраховуватися ними в магазинах, які ці кошти будуть в торбах тримати. Не буде ресурсів для фінансування, буде дефіцит, який приведе до збільшення вартості фінансування», — уточнив він.

Фінансовий клуб За матеріалами:

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