Скільки коштують базові продукти в Україні, Польщі та Німеччині — Finance.ua

Скільки коштують базові продукти в Україні, Польщі та Німеччині Сьогодні 11:02 — Особисті фінанси

Скільки коштують базові продукти в Україні, Польщі та Німеччині

В Україні інфляція із жовтня минулого року по жовтень 2024-го зросла на 9,7%. У Польщі та Німеччині за аналогічний період цей показник становить 6,6% та 2%, відповідно.

Скільки коштують базові продукти в Україні, Польщі та Німеччині — читайте далі.

Україна

В Україні ціни на продукти продовжують рости, найбільше восени подорожчали яйця, гречка, м’ясо, олія, молочні продукти та овочі борщового набору. Головною причиною цього є підвищення цін на енергоресурси. Лише у жовтні інфляція становила 1,8%. Тоді продукти подорожчали на 3,2%. Найбільше підвищилась ціна на яйця та овочі — на 18,2%.

Ціни на базові продукти:

молоко — 46−50 грн (900 мл)

буханець хліба — 35 грн

яйця — 78 грн (10 штук)

твердий сир — 533 грн за кг

куряче філе — 176 грн за кг

рис — 58−69 грн за кг

яблука — 34−37 грн за кг

картопля — 30−34 грн за кг

соняшникова олія — 66 грн (1 літр)

яловича вирізка — 302 грн за кг

мандарини — 84 грн за кг.

Варто зазначити, що до Різдва та Нового року ціни на базові продукти можуть змінитись, але разом із тим мережі супермаркетів до свят зазвичай надають акційні пропозиції на деякі товари.

Польща

У Польщі середня вартість місячного споживчого кошика восени становила 288,99 злотих (2 889,90 грн). Найнижчі ціни на продукти традиційно у найбільших мережах Lidl та Biedronka.

У порівнянні з Україною, у Польщі дешевше молоко і свинина, але дорожче куряче філе, гречка та яйця.

Ціни на базові продукти:

молоко — від 3,29 до 4,79 злотих за літр (від 32,90 до 47,90 грн)

буханець хліб — від 2,49 злотих за 500 г (24,90 грн)

яйця — від 10,99 до 11,99 злотих за 10 штук (від 109,9 до 119,90 грн)

твердий сир — від 30 злотих за кг (від 300 грн)

куряче філе — від 24,80 до 28,99 злотих за кілограм (від 248 до 289,90 грн)

яловичина (для стейку) — 48,99 злотих за кілограм (499,90 грн), з прошарком жиру — 24,90 злотих (249 грн)

рис — 5,8 злотого за кг (58 грн)

яблука — від 3,99 злотих за кілограм (39,90 грн)

картопля — від 1,29 до 3,99 злотих за кілограм (від 12,90 грн до 39,90 грн)

соняшникова олія — від 5,99 до 8,49 злотих за літр (від 59,90 до 84,49 грн)

мандарини — 9 злотих за кілограм (90 грн).

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Німеччина

У Німеччині ціни на продукти загалом нижчі, ніж в переважній більшості європейських країн. Завдяки своїй розвинутій сільськогосподарській промисловості там доволі доступна вартість на молоко і картоплю. Попри те, що рівень інфляції становить лише 2%, ціни за рік на деякі продукти підскочили на 10−30%.

Найпопулярнішими супермаркетами є Edeka, Kaufland, Lidl, Penny, Netto і Aldi. Найнижчі ціни у супермаркетах Aldi, Lidl, Penny та Netto. Мережа Alnatura спеціалізується на органічних продуктах, ціни там зазвичай удвічі-тричі вищі, ніж у звичайних магазинах.

Ціни на базові продукти:

молоко — 1,25 євро за 1 літр (55 грн)

буханець хліба — 1,30 євро (57 грн)

яйця — 2,89 євро за 10 штук (127 грн)

твердий сир — 8,90 євро за кг (391 грн)

куряче філе — 7,32 євро за кг (321 грн)

рис — 2,09 євро за кг (92 грн)

яблука — 2,20 євро за кг (96 грн)

картопля — 1,15 євро за кг (51 грн)

соняшникова олія — 2,69 за 1 літр (118 грн)

яловича вирізка — 20 євро за кг (878 грн)

мандарини — від 3 євро за кг (132 грн)

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