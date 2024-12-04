У Польщі розповіли про зміни у виплатах 800+ у грудні — Finance.ua

У Польщі розповіли про зміни у виплатах 800+ у грудні Сьогодні 18:13 — Особисті фінанси

У Польщі розповіли про зміни у виплатах 800+ у грудні

Через вихідні у ZUS повідомили про зміни деяких дат виплати 800+. Деякі заявники отримають кошти раніше.

Про це пише inpoland.net.pl.

Відповідно до інформації ZUS, соціальну допомогу у грудні виплатять раніше у трьох випадках:

6 грудня (замість 7 грудня),

13 грудня (замість 14 грудня)

20 грудня (замість 22 грудня).

Ці зміни пов’язані з тим, що дати переказів, встановлені Установою соціального страхування, припадають на суботу та неділю останнього місяця року.

Решта дат виплат залишаться без змін: 2, 4, 9, 12, 16, 18 і 20 грудня кошти будуть перераховані на рахунки батьків та опікунів.

Перевірити дату виплати допомоги можна в системі PUE ZUS або в мобільному додатку mZUS.

Довідка Finance.ua:

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск пообіцяв, що програма «800+» на кожну дитину буде виплачуватися без жодних критеріїв, поки він очолюватиме уряд.

Програма «800+» у Польщі надає виплату кожній дитині віком до 18 років, незалежно від доходу родини. Гроші перераховуються тільки в безготівковій формі на банківський рахунок батьків (опікунів).

Родини з України з 1 червня 2025 року зможуть отримувати сімейну допомогу 800+ та допомогу «Добрий старт» 300+, за умови, що їхні діти відвідують польську школу.

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