Туск розповів, що буде далі з програмою «800+» у Польщі — Finance.ua

Туск розповів, що буде далі з програмою «800+» у Польщі Сьогодні 13:30 — Особисті фінанси

Туск розповів, що буде далі з програмою «800+» у Польщі

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск пообіцяв, що програма «800+» на кожну дитину буде виплачуватися без жодних критеріїв, поки він очолюватиме уряд.

Про це повідомляє in Poland.

Туск наголосив, що під час роботи його уряду державну допомогу на дитину було підвищено з 500 до 800 злотих. Прем’єр підкреслив, що жодних змін в цій програмі не планується, поки він обійматиме свою посаду.

Він додав, що для призначення цієї соціальної допомоги не будуть враховуватися жодні критерії, і не буде запроваджено жодних обмежень.

За словами Туска, попри те, що запровадження цієї програми не посприяло збільшенню народжуваності у Польщі, вона мала інші цілі. Передусім «500+» мала на меті допомогти родинам з дітьми покращити своє матеріальне становище.

Читайте також Польща запропонувала Німеччині змінити підхід до соцдопомоги біженцям з України

«800+» у Польщі належить кожній дитині віком до 18 років, незалежно від доходу родини. Гроші перераховуються тільки в безготівковій формі на банківський рахунок батьків (опікунів).

Українські діти, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року, матимуть право на кошти за цією програмою лише за умови відвідування польських дитячих садків або шкіл. Нові правила набудуть чинності з нового розрахункового періоду.

Довідка Finance.ua:

із даних ZUS випливає, що в вересні 2024 року допомога 800+ виплачувалася на 165,6 тисяч українських дітей в Польщі у віці 6−17 років. З початку року допомогу 800+ перестали отримувати батьки 36 тисяч українських дітей. Частина українських дітей виїхала з Польщі або взагалі не була в Польщі;

у 2024 році в Польщі продовжує діяти програма фінансової допомоги «Мама 4 +» для жінок та чоловіків пенсійного віку, які виховали щонайменше чотирьох дітей. Право на допомогу мають також громадяни України, які відповідають певним вимогам.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.