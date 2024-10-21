Грошова допомога «Мама 4 +» у Польщі: хто і як може отримати — Finance.ua

Грошова допомога «Мама 4 +» у Польщі: хто і як може отримати Сьогодні 16:42 — Особисті фінанси

Грошова допомога «Мама 4 +» у Польщі: хто і як може отримати

У 2024 році в Польщі продовжує діяти програма фінансової допомоги « Мама 4 + » для жінок та чоловіків пенсійного віку, які виховали щонайменше чотирьох дітей. Право на допомогу мають також громадяни України, які відповідають певним вимогам.

Категорії українців, які можуть отримати виплати

Як пише UAinKrakow. pl , отримати фінансову допомогу можуть громадяни України, які:

мешкають у Польщі протягом останніх 10 років;

перебувають у Польщі на основі документів, які підтверджують: 1) тимчасовий побит; 2) сталий побит; 3) інше право на легальне перебування в Польщі.

Хто з жінок може отримати фінансову допомогу:

віком 60 років і більше;

матір щонайменше чотирьох дітей;

свого часу звільнилася з роботи, щоб доглядати за дітьми.

Хто з чоловіків може отримати фінансову допомогу

віком 65 років і більше;

чоловік, який самостійно виховує щонайменше чотирьох дітей.

Розмір допомоги

Розмір щомісячної допомоги з 1 березня 2024 року становить 1780,96 злотих брутто для осіб, які отримують мінімальну пенсію в Польщі.

Особи, які не мають мінімальної пенсії в Польщі, отримують допомогу в розмірі 1 000 злотих.

Заповнити заяву на отимання допомоги можна:

у відділах Управління соціального страхування (ZUS) або у відділі Фонду соціального страхування сільського господарства (KRUS) в Кракові за адресою ul. Bratysławska 1 A;

онлайн через Profil zaufany на PUE ZUS.

Важливо: батько, який претендує на допомогу, у заяві повинен зазначити дату смерті дружини або дату її відмови від дітей чи припинення нею виховання на тривалий час.

Які документи треба додати до заяви:

свідоцтва про народження дітей або рішення суду про передачу дітей на виховання;

номери PESEL дітей;

довідки про сімейний, майновий та матеріальний стан.

До документів також варто долучити свідоцтво про смерть, якщо хтось із дітей вже помер.

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