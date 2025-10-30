Субсидії для ВПО — хто має право і як оформити Сьогодні 20:02 — Особисті фінанси

Субсидії для ВПО — хто має право і як оформити

ВПО мають право звернутися за призначенням житлової субсидії за місцем фактичного проживання та незалежно від місця реєстрації. Наявність договору оренди житла — необов’язкова.

Про це повідомив нардеп Павло Фролов.

Згідно базового нормативу, якщо витрати на комуналку більше 15% сукупного доходу родини — ви потенційно можете отримати субсидію.

Куди і які подавати документи

Для отримання субсидії потрібно подати заяву та декларацію про доходи членів родини, а також паспорт, РНОКПП та довідку про статус ВПО.

Куди подавати документи:

особисто у сервісному центрі ПФУ або надіславши поштою;

у ЦНАПі;

онлайн через вебпортал електронних послуг чи мобільний застосунок ПФУ;

через портал Дія;

через уповноважених посадових осіб територіальних громад.

У випадку подачі документів до 30 листопада субсидія призначається з початку опалювального сезону, у разі подачі заяви після 1 грудня — з місяця звернення.

