0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Субсидії для ВПО — хто має право і як оформити

Особисті фінанси
27
Субсидії для ВПО — хто має право і як оформити
Субсидії для ВПО — хто має право і як оформити
ВПО мають право звернутися за призначенням житлової субсидії за місцем фактичного проживання та незалежно від місця реєстрації. Наявність договору оренди житла — необов’язкова.
Про це повідомив нардеп Павло Фролов.
Згідно базового нормативу, якщо витрати на комуналку більше 15% сукупного доходу родини — ви потенційно можете отримати субсидію.

Куди і які подавати документи

Для отримання субсидії потрібно подати заяву та декларацію про доходи членів родини, а також паспорт, РНОКПП та довідку про статус ВПО.
Куди подавати документи:
  • особисто у сервісному центрі ПФУ або надіславши поштою;
  • у ЦНАПі;
  • онлайн через вебпортал електронних послуг чи мобільний застосунок ПФУ;
  • через портал Дія;
  • через уповноважених посадових осіб територіальних громад.
Субсидії для ВПО — хто має право і як оформити
У випадку подачі документів до 30 листопада субсидія призначається з початку опалювального сезону, у разі подачі заяви після 1 грудня — з місяця звернення.
Раніше Finance.ua повідомляв, що наступного року в Україні буде впроваджено програму забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом у сільській місцевості.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems