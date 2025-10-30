Субсидії для ВПО — хто має право і як оформити
ВПО мають право звернутися за призначенням житлової субсидії за місцем фактичного проживання та незалежно від місця реєстрації. Наявність договору оренди житла — необов’язкова.
Про це повідомив нардеп Павло Фролов.
Згідно базового нормативу, якщо витрати на комуналку більше 15% сукупного доходу родини — ви потенційно можете отримати субсидію.
Куди і які подавати документи
Для отримання субсидії потрібно подати заяву та декларацію про доходи членів родини, а також паспорт, РНОКПП та довідку про статус ВПО.
Куди подавати документи:
- особисто у сервісному центрі ПФУ або надіславши поштою;
- у ЦНАПі;
- онлайн через вебпортал електронних послуг чи мобільний застосунок ПФУ;
- через портал Дія;
- через уповноважених посадових осіб територіальних громад.
У випадку подачі документів до 30 листопада субсидія призначається з початку опалювального сезону, у разі подачі заяви після 1 грудня — з місяця звернення.
Раніше Finance.ua повідомляв, що наступного року в Україні буде впроваджено програму забезпечення внутрішньо переміщених осіб житлом у сільській місцевості.
Поділитися новиною
Також за темою
Субсидії для ВПО — хто має право і як оформити
ДПСУ не підтверджує дані Польщі про масові виїзди чоловіків 18−22 років
Українські біженці за кордоном: хто ще може поїхати, а хто повернеться (прогноз)
Ветерани отримуватимуть до 16 тисяч гривень за участь у суспільно корисних роботах
«Власна справа»: уряд збільшує гранти для бізнесу та розширює підтримку ветеранів і молоді
Українці дедалі більше економлять на їжі — дослідження