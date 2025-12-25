0 800 307 555
Скільки часу може тривати сеанс відеоідентифікації пенсіонера — пояснює Пенсійний фонд

Особисті фінанси
69
Скільки часу може тривати сеанс відеоідентифікації пенсіонера — пояснює Пенсійний фонд
Скільки часу може тривати сеанс відеоідентифікації пенсіонера — пояснює Пенсійний фонд
Тривалість сеансу відеоідентифікації пенсіонерів у середньому становить близько 20 хвилин. Зазвичай цього часу достатньо для підтвердження особи отримувача виплат.
Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.
Під час сеансу працівник фонду перевіряє документи та ставить пенсіонеру запитання, що стосуються його особистих даних, трудової діяльності та інших відомостей, необхідних для встановлення особи.
У разі потреби тривалість відеоідентифікації може бути продовжена.
У Пенсійному фонді наголошують, що під час відеоідентифікації пенсіонерів не запитують банківські реквізити або будь-яку іншу фінансову інформацію.

Документи, які потрібні пенсіонеру

Для проходження відеоідентифікації пенсіонеру необхідно мати паспорт громадянина України або ID картку. Під час сеансу відеоконференції потрібно показати документ уповноваженому працівнику Пенсійного фонду України та зачитати його реквізити. Йдеться про серію, номер, дату видачі паспорта та найменування органу, який його видав.
Пенсіонер також має бути готовим назвати реєстраційний номер облікової картки платника податків. Це не стосується осіб, які відмовилися від його отримання через релігійні переконання.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
Пенсія
