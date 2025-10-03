Отримувачам соцдопомог дали більше часу на фізичну ідентифікацію Сьогодні 15:04 — Особисті фінанси

Отримувачам соцдопомог дали більше часу на фізичну ідентифікацію

Кабінет Міністрів ухвалив постанову № 1219, якою подовжив термін проходження фізичної ідентифікації для одержувачів окремих видів державної допомоги до 1 листопада 2025 року.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України.

Йдеться про отримувачів соцдопомог, які на початок повномасштабного вторгнення перебували на обліку в органах соцзахисту на тимчасово окупованих територіях чи в районах активних бойових дій. Якщо після 24 лютого 2022 року вони не подавали заяву про продовження виплат на інших територіях, їм необхідно пройти ідентифікацію.

Обов’язок стосується, зокрема, одержувачів таких видів державної соціальної допомоги:

особам, які не мають права на пенсію;

особам з інвалідністю;

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Як пройти ідентифікацію

Існує кілька способів підтвердження особи:

Особисте звернення до сервісного центру Пенсійного фонду з документами, що підтверджують особу та місце проживання. Відеозв’язок із представником ПФУ. Авторизація через електронний кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду з використанням «Дія.Підпису». Підтвердження дипустановами України за кордоном, якщо особа тимчасово перебуває за межами країни. Надходження до ПФУ інформації про медичну непрацездатність особи, яка не може з’явитися фізично.

Нагадаємо, раніше постановами уряду було визначено , що ідентифікацію потрібно провести до 1 жовтня 2025 року. Для цього одержувачі мали особисто подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Якщо процедуру не встигнути пройти, допомога нараховувалася б без її фактичної виплати. Це могло б призвести до проблем із фінансовою підтримкою соціально вразливих груп.

З 1 липня 2025 року в Україні змінилася сама система, за якою призначають і виплачують соціальну допомогу. Раніше це робили органи соціального захисту, а тепер це здійснює Пенсійний фонд України.

Головна новація — повна цифровізація процесу. Раніше документи проходили складну багаторівневу обробку в органах соцзахисту. Тепер рішення ухвалює Пенсійний фонд напряму, через власну ІТ-систему. Крім того, розширено мережу точок доступу до соціальних послуг — відтепер звернутися за допомогою можна не лише в ЦНАПи чи місцеві ради, а й у найближчий сервісний центр ПФУ.

