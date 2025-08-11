Хто з отримувачів соцвиплат має пройти ідентифікацію до 1 жовтня — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Хто з отримувачів соцвиплат має пройти ідентифікацію до 1 жовтня

Особисті фінанси
66
Хто з отримувачів соцвиплат має пройти ідентифікацію до 1 жовтня
Хто з отримувачів соцвиплат має пройти ідентифікацію до 1 жовтня
З 1 липня 2025 року всі державні соціальні виплати в Україні призначаються та виплачуються органами Пенсійного фонду. Однак разом із передачею цих повноважень на ПФУ також має проводити ідентифікацію окремих категорій одержувачів допомог.
Про це повідомили фахівці Юридичного порадника ВПО.

Хто зобов’язаний пройти ідентифікацію

Йдеться про отримувачів соціальних виплат, які нараховувалися і виплачувалися з лютого 2022 року по червень 2025 року відповідно до постанов КМУ № 214 та № 215 — тобто осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях або в районах, де тривають або тривали бойові дії.
Ідентифікацію мають пройти одержувачі таких видів допомоги:
  • державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;
  • допомоги на догляд;
  • допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;
  • допомоги малозабезпеченим сім’ям;
  • допомоги одиноким матерям;
  • тимчасової допомоги непрацюючим особам пенсійного віку без права на пенсію;
  • допомоги дітям, батьки яких не утримують їх, ухиляються від сплати аліментів або місце їхнього проживання невідоме.
Читайте також: «Дія.Картка»: що зміниться для українців після її запуску
Пройти ідентифікацію потрібно до 1 жовтня 2025 року. У разі її відсутності виплата соціальної допомоги буде припинена.
Читайте також

Як пройти ідентифікацію

Існує кілька способів підтвердження особи:
  1. Особисте звернення до сервісного центру Пенсійного фонду з документами, що підтверджують особу та місце проживання.
  2. Відеозв’язок із представником ПФУ.
  3. Авторизація через електронний кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду з використанням «Дія.Підпису».
  4. Підтвердження дипустановами України за кордоном, якщо особа тимчасово перебуває за межами країни.
  5. Надходження до ПФУ інформації про медичну непрацездатність особи, яка не може з’явитися фізично.
Одержувачам допомог рекомендується не зволікати з ідентифікацією, щоб уникнути зупинки виплат.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems