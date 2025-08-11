Хто з отримувачів соцвиплат має пройти ідентифікацію до 1 жовтня — Finance.ua

Хто з отримувачів соцвиплат має пройти ідентифікацію до 1 жовтня Сьогодні 08:05 — Особисті фінанси

Хто з отримувачів соцвиплат має пройти ідентифікацію до 1 жовтня

З 1 липня 2025 року всі державні соціальні виплати в Україні призначаються та виплачуються органами Пенсійного фонду. Однак разом із передачею цих повноважень на ПФУ також має проводити ідентифікацію окремих категорій одержувачів допомог.

Про це повідомили фахівці Юридичного порадника ВПО.

Хто зобов’язаний пройти ідентифікацію

Йдеться про отримувачів соціальних виплат, які нараховувалися і виплачувалися з лютого 2022 року по червень 2025 року відповідно до постанов КМУ № 214 та № 215 — тобто осіб, які проживають на тимчасово окупованих територіях або в районах, де тривають або тривали бойові дії.

Ідентифікацію мають пройти одержувачі таких видів допомоги:

державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

допомоги на догляд;

допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

допомоги малозабезпеченим сім’ям;

допомоги одиноким матерям;

тимчасової допомоги непрацюючим особам пенсійного віку без права на пенсію;

допомоги дітям, батьки яких не утримують їх, ухиляються від сплати аліментів або місце їхнього проживання невідоме.

Пройти ідентифікацію потрібно до 1 жовтня 2025 року. У разі її відсутності виплата соціальної допомоги буде припинена.

Як пройти ідентифікацію

Існує кілька способів підтвердження особи:

Особисте звернення до сервісного центру Пенсійного фонду з документами, що підтверджують особу та місце проживання. Відеозв’язок із представником ПФУ. Авторизація через електронний кабінет на вебпорталі Пенсійного фонду з використанням «Дія.Підпису». Підтвердження дипустановами України за кордоном, якщо особа тимчасово перебуває за межами країни. Надходження до ПФУ інформації про медичну непрацездатність особи, яка не може з’явитися фізично.

Одержувачам допомог рекомендується не зволікати з ідентифікацією, щоб уникнути зупинки виплат.

