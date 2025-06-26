З 1 липня отримати соціальні виплати стане простіше і швидше — Finance.ua

З 1 липня отримати соціальні виплати стане простіше і швидше Сьогодні 14:05 — Особисті фінанси

З 1 липня отримати соціальні виплати стане простіше і швидше

З 1 липня соцвиплати в Україні адмініструватиме Пенсійний фонд. Через це діятимуть певні нововведення, що мають спростити подання заявок на соцдопомогу та пришвидшити виплати.

Про це повідомляється на сайті Мінсоцполітики та ПФУ

Що треба знати

Для отримувачів соціальних виплат нічого не змінюється, зміни відбудуться виключно на рівні внутрішнього адміністрування. Усі, хто отримував соціальні виплати і має відповідне право, буде отримувати їх і надалі. Розгляд заявок на соцвиплати та їх щомісячне нарахування пришвидшаться. Процес повністю цифровізується і передається Пенсійному фонду. Для звернення за допомогою запроваджується єдина форма заяви.

Крім того, збільшується кількість місць, куди можна звернутися за соцвиплатами. Подати заяву можна буде такими способами:

особисто — до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України, незалежно від місця реєстрації;

поштою — на адресу відповідного органу Пенсійного фонду України;

через уповноважену особу виконавчого органу місцевої ради;

через центр надання адміністративних послуг;

онлайн — через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або застосунок «Пенсійний фонд» (після реалізації технічної можливості з 1 вересня 2025 року).

Як було раніше

На районному, потім обласному рівні органів соціального захисту населення формувалися паперові відомості. Звідти вони передавалися на державний рівень, де здійснювались необхідні нарахування. Після цього цілісна платіжна відомість знов передавалась на обласний рівень, а область розділяла відомості для районів. І тільки після цього районні управління соціального захисту могли звернутися з нею до банку для подальших нарахувань людям.

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Такий тривалий процес вимагав багато зусиль та часу. Він сповільнював отримання виплат. Також є непоодинокі випадки заборгованостей, які виникають саме через значне перевантаження органів соціального захисту населення.

Що зміниться з 1 липня

Після звернення людини до будь-якої доступної точки, заявка через онлайн-сервіси потраплятиме одразу в опрацювання працівнику Пенсійного фонду. Після розгляду — призначення виплати на картку людини в тому банку, де вона обслуговується.

Завдяки цифровізації, всі заявки будуть обліковуватись онлайн і значно швидше. Це дозволить також ліквідувати накопичені борги.

Про які види допомоги йдеться

Від 1 липня 2025 року Пенсійний фонд України має забезпечувати призначення і виплату таких видів допомоги:

державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю;

державної соціальної допомоги на догляд;

державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю;

допомоги на поховання особам, які одержували державну соціальну допомогу та не мали права на пенсію, особам з інвалідністю, особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Нагадуємо, що звертатися до ПФУ можна як онлайн (доступний портал електронних послуг і мобільний додаток), так і офлайн (Фонд має понад півтисячі сервісних центрів на підконтрольній Україні території).

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