На порталі ПФУ з’явився новий сервіс для пенсіонерів — Finance.ua
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На порталі ПФУ з’явився новий сервіс для пенсіонерів

Особисті фінанси
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На порталі ПФУ з’явився новий сервіс для пенсіонерів
На порталі ПФУ з’явився новий сервіс для пенсіонерів
На порталі електронних послуг Пенсійного фонду України в особистому кабінеті з’явився новий сервіс для пенсіонерів — «Моя ідентифікація».
Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.
У розділі є інформація про:
  • дату останньої ідентифікації;
  • джерело, з допомогою якого вона була проведена (наприклад, установа банку).
Сервіс дозволяє переконатися, що ідентифікація була проведена, тому виплати продовжать нараховувати.
Як скористатися сервісом:
1. Необхідно зайти на сайт електронних послуг Пенсійного фонду України.
2. Авторизуватися одним зі способів:
  • за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія. Підпису;
  • або id.gov.ua.
3. Увійдіть в особистий кабінет.
4. У меню ліворуч оберіть рубрику «Моя ідентифікація».
«Якщо ви пенсіонер, але у вашому особистому кабінеті сервіс не відображається, оновіть сторінку, натиснувши клавішу F5», — додали у фонді.
Якщо пенсіонер не потребує ідентифікації або жодного разу її не проходив, поля «Дата» та «Джерело» сервісу «Моя ідентифікація» будуть пусті.

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Нагадаємо, що ідентифікацію мають проходити усі пенсіонери. Більшість осіб навіть не помічали, що вони це роблять. Адже ідентифікація відбувалася під час отримання нової карти для виплат чи в момент, коли пенсію передавав листоноша. Ідентифікацію можна проходити як онлайн, так і офлайн:
  • через відеоконференцію;
  • у відділенні ПФУ;
  • у особистому кабінеті вебпорталу ПФУ;
  • у відділенні АТ «Ощадбанк».
Якщо пенсіонер перебуває за кордоном, він має змогу пройти ідентифікацію у дипломатичній установі України.

Довідка Finance.ua:

  • влітку 2024 року набрав чинності Закон України 3674-IX, яким зокрема, було врегульовано окремі питання виплати та поновлення пенсії особам, які тимчасово проживають за межами України. Виплата пенсії здійснюється на поточні рахунки, відкриті в установах банків, розташованих на території України, за умови проходження особою фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року;
  • сума пенсії, яка належала пенсіонерові та залишилася недоотриманою через його смерть, виплачується членам його сім’ї по місяць смерті включно.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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