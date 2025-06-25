На порталі ПФУ з’явився новий сервіс для пенсіонерів — Finance.ua

На порталі ПФУ з’явився новий сервіс для пенсіонерів Сьогодні 15:07 — Особисті фінанси

На порталі ПФУ з’явився новий сервіс для пенсіонерів

На порталі електронних послуг Пенсійного фонду України в особистому кабінеті з’явився новий сервіс для пенсіонерів — «Моя ідентифікація».

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного фонду.

У розділі є інформація про:

дату останньої ідентифікації;

джерело, з допомогою якого вона була проведена (наприклад, установа банку).

Сервіс дозволяє переконатися, що ідентифікація була проведена, тому виплати продовжать нараховувати.

Як скористатися сервісом:

2. Авторизуватися одним зі способів:

за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або Дія. Підпису;

або id.gov.ua.

3. Увійдіть в особистий кабінет.

4. У меню ліворуч оберіть рубрику «Моя ідентифікація».

«Якщо ви пенсіонер, але у вашому особистому кабінеті сервіс не відображається, оновіть сторінку, натиснувши клавішу F5», — додали у фонді.

Якщо пенсіонер не потребує ідентифікації або жодного разу її не проходив, поля «Дата» та «Джерело» сервісу «Моя ідентифікація» будуть пусті.

Нагадаємо, що ідентифікацію мають проходити усі пенсіонери. Більшість осіб навіть не помічали, що вони це роблять. Адже ідентифікація відбувалася під час отримання нової карти для виплат чи в момент, коли пенсію передавав листоноша. Ідентифікацію можна проходити як онлайн, так і офлайн:

через відеоконференцію;

у відділенні ПФУ;

у особистому кабінеті вебпорталу ПФУ;

у відділенні АТ «Ощадбанк».

Якщо пенсіонер перебуває за кордоном, він має змогу пройти ідентифікацію у дипломатичній установі України.

Довідка Finance.ua:

влітку 2024 року набрав чинності Закон України 3674-IX, яким зокрема, було врегульовано окремі питання виплати та поновлення пенсії особам, які тимчасово проживають за межами України. Виплата пенсії здійснюється на поточні рахунки, відкриті в установах банків, розташованих на території України, за умови проходження особою фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного календарного року;

сума пенсії, яка належала пенсіонерові та залишилася недоотриманою через його смерть, виплачується членам його сім’ї по місяць смерті включно.



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