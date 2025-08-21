Що змінилося в системі соцвиплат від 1 липня 2025 року — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Що змінилося в системі соцвиплат від 1 липня 2025 року

Особисті фінанси
17
Що змінилося в системі соцвиплат від 1 липня 2025 року
Що змінилося в системі соцвиплат від 1 липня 2025 року
Соціальні виплати — це важлива підтримка для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах: внутрішньо переміщені особи (ВПО), малозабезпечені сім’ї, люди з інвалідністю тощо.
Завдяки таким виплатам люди можуть забезпечити мінімальні потреби, частково компенсувати втрату доходу і просто «триматися на плаву», сказано в статті Finance.ua Як відновити соціальні виплати, якщо ви не отримували їх тривалий час.
З 1 липня 2025 року в Україні змінилася сама система, за якою призначають і виплачують соціальну допомогу. Раніше це робили органи соціального захисту, а тепер це здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ).
Пенсійний фонд зараз безпосередньо призначає та виплачує 39 видів державних соціальних допомог і стипендій.
Головна новація — повна цифровізація процесу. Раніше документи проходили складну багаторівневу обробку в органах соцзахисту. Це вимагало багато зусиль і часу, а відповідно й уповільнювало отримання виплат. Тепер рішення ухвалює Пенсійний фонд напряму, через власну ІТ-систему. Крім того, розширено мережу точок доступу до соціальних послуг — відтепер звернутися за допомогою можна не лише в ЦНАПи чи місцеві ради, а й у найближчий сервісний центр ПФУ.
Також працюють електронні кабінети та мобільний застосунок Фонду. Після звернення людини до будь-якої доступної точки, заявка через онлайн-сервіси потраплятиме одразу в опрацювання працівнику Пенсійного фонду. Після розгляду — призначення виплати на картку людини в тому банку, де вона обслуговується.
Читайте також
Нагадаємо, Пенсійний фонд розширив перелік своїх функцій. Тепер фонд може призначати та виплачувати державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям. Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та середньомісячним сукупним доходом малозабезпеченої сім’ї.
Допомога призначається з місяця звернення на 6 місяців. Автоматично продовжується ще на 6 місяців за умови відповідності вимогам.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems