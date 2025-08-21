Що змінилося в системі соцвиплат від 1 липня 2025 року — Finance.ua

Що змінилося в системі соцвиплат від 1 липня 2025 року Сьогодні 20:01 — Особисті фінанси

Що змінилося в системі соцвиплат від 1 липня 2025 року

Соціальні виплати — це важлива підтримка для тих, хто опинився у складних життєвих обставинах: внутрішньо переміщені особи (ВПО), малозабезпечені сім’ї, люди з інвалідністю тощо.

Завдяки таким виплатам люди можуть забезпечити мінімальні потреби, частково компенсувати втрату доходу і просто «триматися на плаву», сказано в статті Finance.ua Як відновити соціальні виплати, якщо ви не отримували їх тривалий час

З 1 липня 2025 року в Україні змінилася сама система, за якою призначають і виплачують соціальну допомогу. Раніше це робили органи соціального захисту, а тепер це здійснює Пенсійний фонд України (ПФУ).

Пенсійний фонд зараз безпосередньо призначає та виплачує 39 видів державних соціальних допомог і стипендій.

Головна новація — повна цифровізація процесу. Раніше документи проходили складну багаторівневу обробку в органах соцзахисту. Це вимагало багато зусиль і часу, а відповідно й уповільнювало отримання виплат. Тепер рішення ухвалює Пенсійний фонд напряму, через власну ІТ-систему. Крім того, розширено мережу точок доступу до соціальних послуг — відтепер звернутися за допомогою можна не лише в ЦНАПи чи місцеві ради, а й у найближчий сервісний центр ПФУ.

Також працюють електронні кабінети та мобільний застосунок Фонду. Після звернення людини до будь-якої доступної точки, заявка через онлайн-сервіси потраплятиме одразу в опрацювання працівнику Пенсійного фонду. Після розгляду — призначення виплати на картку людини в тому банку, де вона обслуговується.

Нагадаємо, Пенсійний фонд розширив перелік своїх функцій. Тепер фонд може призначати та виплачувати державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям. Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та середньомісячним сукупним доходом малозабезпеченої сім’ї.

Допомога призначається з місяця звернення на 6 місяців. Автоматично продовжується ще на 6 місяців за умови відповідності вимогам.

