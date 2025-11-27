Мобілізовані ФОПи зможуть повернути надміру сплачені податки: як це зробити Сьогодні 19:04 — Особисті фінанси

Мобілізовані ФОПи — платники єдиного податку звільняються від сплати єдиного податку та військового збору, а також від подання декларації за період служби.

Про це пише видання 7eminar з посиланням на лист Державної податкової служби.

Зазначається, що на практиці багато підприємців продовжували сплачувати ці податки. Тепер вони можуть повернути надміру сплачені суми. Зробити це потрібно не через уточнюючі декларації, а шляхом подання заяви з підтвердними документами.

Як повернути надміру сплачені податки

Мобілізований ФОП, який сплачував єдиний податок та військовий збір під час служби, має право подати заяву на повернення протягом 1095 днів від дати виникнення переплати та за умови відсутності податкового боргу.

Після скасування або анулювання нарахованих зобов’язань ДПС може повернути підприємцю ці суми.

На сьогодні ДПС не має відомостей з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів щодо дати мобілізації, укладення контракту чи демобілізації самозайнятої особи. Тому для скасування нарахувань і повернення сплачених сум ФОП повинен звернутися до податкового органу за місцем податкової адреси. До заяви треба додати копії документів, що підтверджують мобілізацію.

Як заповнити декларацію за 2025 рік

У декларації платника єдиного податку за 2025 рік у розділі ІІІ «Показники господарської діяльності для платників єдиного податку другої групи» у частині щодо щомісячних авансових внесків та у розділі VIII «Визначення податкових зобов’язань по військовому збору» зазначаються фактично сплачені суми єдиного податку та військового збору. Ці дані заповнюються лише у разі виникнення обов’язку подання декларації або її фактичного подання.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків і подання звітності на час служби. На час служби ФОП звільняються від сплати:

податку на доходи фізичних осіб;

єдиного податку;

військового збору;

ЄСВ, якщо підприємець не має найманих працівників.

З 1 серпня 2025 року набули чинності нові правила щодо визначення максимальної суми доходу, на яку нараховується єдиний соціальний внесок (ЄСВ) для військовослужбовців, поліцейських та осіб рядового і начальницького складу. Відповідні зміни передбачені Законом України «Про Державний бюджет на 2025 рік».

