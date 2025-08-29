Із зарплат військових утримуватимуть менші податки: нові норми вже діють — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Із зарплат військових утримуватимуть менші податки: нові норми вже діють

Казна та Політика
72
Із зарплат військових утримуватимуть менші податки: нові норми вже діють
Із зарплат військових утримуватимуть менші податки: нові норми вже діють
З 1 серпня 2025 року набули чинності нові правила щодо визначення максимальної суми доходу, на яку нараховується єдиний соціальний внесок (ЄСВ) для військовослужбовців, поліцейських та осіб рядового і начальницького складу. Відповідні зміни передбачені Законом України «Про Державний бюджет на 2025 рік».
Про це повідомляє Державна податкова служба.
Згідно з новими нормами, максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, з якої сплачується ЄСВ, становить:
  • з 1 січня по 31 липня 2025 року — 20 мінімальних заробітних плат;
  • з 1 серпня по 31 грудня 2025 року — 15 мінімальних заробітних плат.
У податковій наголошують, що роботодавці та бухгалтери мають своєчасно враховувати ці зміни при нарахуванні та звітуванні, аби уникнути фінансових помилок і можливих порушень.
👉 Долучайтеся до нашої спільноти у Facebook, Instagram та Telegram.
Нагадаємо, у липні повідомлялося, що самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків і подання звітності на час служби. На час служби ФОП звільняються від сплати:
  • податку на доходи фізичних осіб;
  • єдиного податку;
  • військового збору;
  • ЄСВ, якщо підприємець не має найманих працівників.
ДПС не буде нараховувати авансові платежі з єдиного податку та військового збору на період мобілізації або дії контракту.
За матеріалами:
Finance.ua
Податки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems