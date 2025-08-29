Із зарплат військових утримуватимуть менші податки: нові норми вже діють — Finance.ua

Із зарплат військових утримуватимуть менші податки: нові норми вже діють
З 1 серпня 2025 року набули чинності нові правила щодо визначення максимальної суми доходу, на яку нараховується єдиний соціальний внесок (ЄСВ) для військовослужбовців, поліцейських та осіб рядового і начальницького складу. Відповідні зміни передбачені Законом України «Про Державний бюджет на 2025 рік».
Про це повідомляє Державна податкова служба.
Згідно з новими нормами, максимальна сума доходу застрахованої особи на місяць, з якої сплачується ЄСВ, становить:
- з 1 січня по 31 липня 2025 року — 20 мінімальних заробітних плат;
- з 1 серпня по 31 грудня 2025 року — 15 мінімальних заробітних плат.
У податковій наголошують, що роботодавці та бухгалтери мають своєчасно враховувати ці зміни при нарахуванні та звітуванні, аби уникнути фінансових помилок і можливих порушень.
Нагадаємо, у липні повідомлялося, що самозайняті фізичні особи, які були мобілізовані або підписали контракт на військову службу, звільняються від сплати податків і подання звітності на час служби. На час служби ФОП звільняються від сплати:
- податку на доходи фізичних осіб;
- єдиного податку;
- військового збору;
- ЄСВ, якщо підприємець не має найманих працівників.
ДПС не буде нараховувати авансові платежі з єдиного податку та військового збору на період мобілізації або дії контракту.
