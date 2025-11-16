0 800 307 555
укр
У жовтні розмінували 370 гектарів українських сільгоспземель за програмою компенсації

Казна та Політика
В Україні у жовтні за державною програмою компенсації вартості розмінування оператори протимінної діяльності очистили 370 га земель сільськогосподарського призначення.
Про це повідомили у Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.
За даними міністерства, оператори виконали 5 угод з розмінування агроземель. Середня вартість розмінованої у жовтні землі в межах програми становила 58,8 тис. грн/га.
У жовтні Центр гуманітарного розмінування уклав 14 договорів на очищення сільгоспземель.
Загалом з моменту запуску державної програми компенсацій ЦГР підписав 96 договорів на розмінування 16,49 тис. га сільгоспземель. Вартість таких робіт становить 963,3 млн грн.
Крім того, у жовтні перші юридичні особи скористалися порталом «Дія» для подання заявки на первинну сертифікацію в протимінній діяльності.
Онлайн-сертифікація операторів ПМД на порталі «Дія» запрацювала у вересні цього року.
За матеріалами:
Укрінформ
