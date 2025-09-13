Гуманітарне розмінування: за рік в Україні очистили 3,4 тисячі гектарів сільгоспземель
За рік роботи програми компенсації витрат на гуманітарне розмінування в Україні очищено 3,4 тис. га сільськогосподарських земель, які вже повернуті до використання.
Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.
Зазначається, що у межах програми Центр гуманітарного розмінування підписав 80 договорів на очищення 14,4 тис. га сільськогосподарських земель.
Загальна вартість робіт за підсумками аукціонів склала 856 млн грн.
«На початок вересня оператори гуманітарного розмінування виконали 37 договорів, повернувши до використання 3,4 тис. га», — йдеться у повідомленні.
Директор Центру гуманітарного розмінування Володимир Байда зауважив, що програма стала реальним інструментом відновлення аграрного потенціалу країни та формує нові підходи для розвитку ринку гуманітарного розмінування.
Завдяки відкритим торгам вартість гектара розмінування знизилась на 19,5% за підписаними договорами. Загалом участь в торгах взяли кілька десятків операторів, з яких із 16 підписані договори на розмінування.
За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігоря Безкаравайного, цього року на тисячах гектарів, де ще донедавна через мінну небезпеку не велося господарювання, фермери вже зібрали перший урожай.
Уряд планує розширення програми як на нові категорії користувачів, так і на додаткові напрямки робіт.
Нагадаємо, за результатами аудиту Рахункової палати на очищення забруднених боєприпасами сільгоспземель піде 83 роки.
