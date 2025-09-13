0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Гуманітарне розмінування: за рік в Україні очистили 3,4 тисячі гектарів сільгоспземель

15
Гуманітарне розмінування: за рік в Україні очистили 3,4 тисячі гектарів сільгоспземель
Гуманітарне розмінування: за рік в Україні очистили 3,4 тисячі гектарів сільгоспземель
За рік роботи програми компенсації витрат на гуманітарне розмінування в Україні очищено 3,4 тис. га сільськогосподарських земель, які вже повернуті до використання.
Про це повідомили в Міністерстві економіки, довкілля та сільського господарства.
Читайте також
Зазначається, що у межах програми Центр гуманітарного розмінування підписав 80 договорів на очищення 14,4 тис. га сільськогосподарських земель.
Загальна вартість робіт за підсумками аукціонів склала 856 млн грн.
«На початок вересня оператори гуманітарного розмінування виконали 37 договорів, повернувши до використання 3,4 тис. га», — йдеться у повідомленні.
Директор Центру гуманітарного розмінування Володимир Байда зауважив, що програма стала реальним інструментом відновлення аграрного потенціалу країни та формує нові підходи для розвитку ринку гуманітарного розмінування.
Читайте також
Завдяки відкритим торгам вартість гектара розмінування знизилась на 19,5% за підписаними договорами. Загалом участь в торгах взяли кілька десятків операторів, з яких із 16 підписані договори на розмінування.
За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігоря Безкаравайного, цього року на тисячах гектарів, де ще донедавна через мінну небезпеку не велося господарювання, фермери вже зібрали перший урожай.
Уряд планує розширення програми як на нові категорії користувачів, так і на додаткові напрямки робіт.
Нагадаємо, за результатами аудиту Рахункової палати на очищення забруднених боєприпасами сільгоспземель піде 83 роки.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems