Розмінування: в липні аграріям повернули 330 га розмінованих земель — Finance.ua

Розмінування: в липні аграріям повернули 330 га розмінованих земель
Аграрний ринок
9
За інформацією Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, у липні було розміновано та повернуто аграріям до використання 330 гектарів сільськогосподарських земель в межах 5 договорів, укладених аграріями з Центром гуманітарного розмінування.
Також на майже 900 гектарах минулого місяця розпочалися роботи.
Загалом з початку дії програми станом на кінець липня підписано 76 договорів на очищення 14308,9 га сільськогосподарських земель на суму 853,1 млн грн.
Кількість фермерів, які зможуть скористатися програмою, росте.
Окрім цього зазначається, що одним зі способів нарощувати темпи розмінування може бути запровадження інноваційних технологій.
Вже зараз оператори використовують дрони для проведення нетехнічного та технічного обстеження територій. Окремі команди працюють із натренованими нейромережами, які в рази швидше за людину ідентифікують можливі вибухонебезпечні предмети.
При додаванні даних, зібраних сенсорами, можна буде отримати якісну мапу, що дозволить саперам працювати швидше і якісніше.
Нагадаємо, майже 1 трильйон гривень буде необхідний для розмінування земель в Україні, які засмічені вибухонебезпечними предметами. Про це написала народний депутат Ніна Южаніна.
Вартість розмінування 1 гектара с/г складає 62 тис. гривень.
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
