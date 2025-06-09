Розмінування в травні: сотні очищених гектарів — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Розмінування в травні: сотні очищених гектарів

Фондовий ринок
81
Розмінування в травні: сотні очищених гектарів
Розмінування в травні: сотні очищених гектарів
Фермери, що подали заявки на участь в державній програмі компенсацій розмінування земель сільгосппризначення, у травні отримали у використання близько 660 га очищених від мін та вибухівки угідь.
Про це пише Мінекономіки.
Минулого місяця також розпочато розмінування ще за пʼятьма угодами, за якими буде очищено та передано фермерам ще майже 1,35 тисячі гектарів земель, повідомив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.
Всього зі старту програми фермери отримали у використання понад 2 тисячі очищених земель.
«У травні отримав державний сертифікат перший вітчизняний важкий дистанційний комплекс розмінування. „ГАРТ 5100“, — повністю українська розробка, що не поступається іноземним аналогам. Минулого місяця ми отримали сотого сертифікованого оператора протимінної діяльності, що працює в Україні. Така кількість операторів — свідчення того, що наша ставка на створення прозорого конкурентного ринку, як механізму, який здешевить та пришвидшить розмінування, спрацювала», — сказав Ігор Безкаравайний.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems