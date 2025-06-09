Розмінування в травні: сотні очищених гектарів — Finance.ua

Розмінування в травні: сотні очищених гектарів Сьогодні 09:12 — Фондовий ринок

Розмінування в травні: сотні очищених гектарів

Фермери, що подали заявки на участь в державній програмі компенсацій розмінування земель сільгосппризначення, у травні отримали у використання близько 660 га очищених від мін та вибухівки угідь.

Про це пише Мінекономіки

Минулого місяця також розпочато розмінування ще за пʼятьма угодами, за якими буде очищено та передано фермерам ще майже 1,35 тисячі гектарів земель, повідомив заступник міністра економіки Ігор Безкаравайний.

Всього зі старту програми фермери отримали у використання понад 2 тисячі очищених земель.

«У травні отримав державний сертифікат перший вітчизняний важкий дистанційний комплекс розмінування. „ГАРТ 5100“, — повністю українська розробка, що не поступається іноземним аналогам. Минулого місяця ми отримали сотого сертифікованого оператора протимінної діяльності, що працює в Україні. Така кількість операторів — свідчення того, що наша ставка на створення прозорого конкурентного ринку, як механізму, який здешевить та пришвидшить розмінування, спрацювала», — сказав Ігор Безкаравайний.

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