Половина сільгоспугідь України під загрозою через перехід на європейські ЗЗР

В Україні близько 10 мільйонів гектарів сільськогосподарських земель перебувають під ризиком втрати врожайності або нерентабельності через можливе одномоментне запровадження європейських стандартів щодо засобів захисту рослин (ЗЗР).

За результатами трьох незалежних досліджень — Smart Country (ВАР), НУБіП (ЄБА) та HFFA Research (УКАБ) — потенційні наслідки для аграрної галузі можуть бути критичними.

Експерти прогнозують, що щорічні втрати врожаю можуть досягати 14 мільйонів тонн, а сукупні економічні збитки перевищать 4,3 мільярда доларів США. У розрізі основних культур втрати становитимуть до 144 доларів з гектара, а падіння валових зборів може сягати 20%. Експорт пшениці та соняшникової олії, за оцінками, знизиться на 34%, ріпаку — на 22%.

втрата врожаю до 14 млн тонн щороку;

економічні втрати понад $4,3 млрд;

до 144 $/га збитків по ключових культурах;

падіння валових зборів до -20%;

зниження експорту пшениці та соняшникової олії на 34%, ріпаку — на 22%.

«Моделювання на рівні фермерських господарств показує ще глибшу проблему: 51% фермерів, що обробляють 1,4 млн га, не мають технологічних можливостей перейти на дорожчі та слабші альтернативи. І це не дивно: коли у певній культурі 40−80% технологічної схеми тримається на ключових препаратах, одномоментна заборона — це не „легкий перехід“, а фактичне вимкнення технології», — додає Владислав Седик, експерт ринку.

Європейське законодавство вимагає застосування лише тих препаратів, які дозволені в ЄС, тоді як українські аграрії наразі користуються ширшим спектром діючих речовин. До моменту вступу в ЄС Україна має заборонити ці речовини, що створює значний виклик для аграрного сектору. Жодна з країн ЄС не впроваджувала такі обмеження одномоментно, всі переходили поступово.

Профільні асоціації — Український клуб аграрного бізнесу, Європейська Бізнес Асоціація та Всеукраїнська Аграрна Рада — наголошують на необхідності добитися для України адекватних перехідних періодів під час переговорів про вступ до ЄС для впровадження нових правил використання засобів захисту рослин.

