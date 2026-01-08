Скільки коштує гектар землі в Україні: підсумки 2025 року Сьогодні 21:03 — Аграрний ринок

Скільки коштує гектар землі в Україні: підсумки 2025 року

Ринок сільськогосподарських земель України у 2025 році увійшов у фазу зрілої та прогнозованої динаміки. Вартість землі зростає залежно від безпекової ситуації та регіональних умов.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

«Попри повномасштабну війну ринок зберігає функціональність і демонструє послідовний розвиток. Якщо на початковому етапі відкриття ринку ключовим чинником був обсяг земельного банку, то у 2025 році фокус змістився на якість ділянок та їх розташування», — сказано в повідомленні.

Обсяги угод

З січня до середини грудня 2025 року в Україні було відчужено 115,6 тис. земельних ділянок загальною площею понад 340 тис. га.

Юридичні особи викупили 43 012 земельних ділянок загальною площею 128 212 га. Середня вартість одного гектара для цього сегмента становила 74 323 грн.

Фізичні особи придбали 72 597 земельних ділянок загальною площею 211 962 га. Середня ціна за один гектар склала 47 246 грн.

Регіональні відмінності

Найвищі ціни на сільськогосподарські землі традиційно фіксуються у західних та центральних областях України. Водночас у прифронтових регіонах вартість землі залишається суттєво нижчою.

До регіонів із найвищими цінами належать:

Івано-Франківська область — до 165 615 грн за гектар;

Тернопільська область — до 126 068 грн за гектар;

Львівська та Вінницька області — понад 80−100 тис. грн за гектар.

Найдешевші — у прифронтових регіонах: Херсонська, Миколаївська, Запорізька — 35−38 тис. грн/га.

