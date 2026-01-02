За рік в Україні розміновано понад 12 000 гектарів сільгоспземель Сьогодні 22:14 — Казна та Політика

З січня по листопад 2025 року фахівці з розмінування очистили від вибухонебезпечних предметів 34 300 га земель сільськогосподарського призначення. Загалом з початку року було обстежено понад 43 000 га.

Таку інформацію було оприлюднено під час засідання Національного органу з питань протимінної діяльності, що відбулося під головуванням першого заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Івана Гаврилюка, передає Укрінформ із посиланням на Міноборони

Як зазначається, Гаврилюк окремо наголосив, що під час засідання прийнято низку важливих рішень, які матимуть істотний вплив на подальше вдосконалення і розвиток протимінної діяльності в Україні.

Зокрема, відтепер до виконання завдань з нетехнічного обстеження земель сільськогосподарського призначення першочергово будуть залучатися урядові оператори протимінної діяльності. Нині сертифікованими операторами ПМД за процесом нетехнічного обстеження є 41 підрозділ розмінування сил безпеки і оборони.

Крім того, в разі необхідності, вирішено залучати неприбуткових операторів протимінної діяльності.

У Міноборони підкреслили, що реалізація цих рішень забезпечить ефективну координацію між усіма суб’єктами протимінної діяльності, що є критично важливим для гарантування високої якості робіт з розмінування та підвищення рівня безпеки населення.

