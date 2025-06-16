Вартість розмінування 1 гектару сільгоспугідь становить 62 тис. грн: скільки треба на це грошей — Finance.ua

Вартість розмінування 1 гектару сільгоспугідь становить 62 тис. грн: скільки треба на це грошей Сьогодні 18:26 — Казна та Політика

Вартість розмінування 1 гектару сільгоспугідь становить 62 тис. грн: скільки треба на це грошей

Майже один трильйон гривень буде необхідний для розмінування земель в Україні, які засмічені вибухонебезпечними предметами.

Про це написала народний депутат Ніна Южаніна.

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За інформацією Мінекономіки з початку 2025 року відбулося 30 аукціонів на розмінування агроземель загальною площею 5,37 тис га.

Фінальна вартість робіт за підсумками торгів склала 336,6 млн грн.

Вартість розмінування 1 гектара с/г складає 62 тис. гривень.

«Ще на початку року площа потенційно замінованих земель складала 140 тис. кв. кілометрів, але нажаль ворог не зупиняється. Проте в Держбюджеті-2025 на розмінування влада передбачила лише 2 млрд гривень», — зауважила вона.

Раніше фермери, що подали заявки на участь в державній програмі компенсацій розмінування земель сільгосппризначення, у травні отримали у використання близько 660 га очищених від мін та вибухівки угідь.

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