Вартість розмінування 1 гектару сільгоспугідь становить 62 тис. грн: скільки треба на це грошей — Finance.ua

Вартість розмінування 1 гектару сільгоспугідь становить 62 тис. грн: скільки треба на це грошей
Майже один трильйон гривень буде необхідний для розмінування земель в Україні, які засмічені вибухонебезпечними предметами.
Про це написала народний депутат Ніна Южаніна.
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За інформацією Мінекономіки з початку 2025 року відбулося 30 аукціонів на розмінування агроземель загальною площею 5,37 тис га.
Фінальна вартість робіт за підсумками торгів склала 336,6 млн грн.
Вартість розмінування 1 гектара с/г складає 62 тис. гривень.
«Ще на початку року площа потенційно замінованих земель складала 140 тис. кв. кілометрів, але нажаль ворог не зупиняється. Проте в Держбюджеті-2025 на розмінування влада передбачила лише 2 млрд гривень», — зауважила вона.
Раніше фермери, що подали заявки на участь в державній програмі компенсацій розмінування земель сільгосппризначення, у травні отримали у використання близько 660 га очищених від мін та вибухівки угідь.
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