Які регіони ЄС мають найбільший обсяг сільськогосподарського виробництва (інфографіка)

У 2023 році загальний обсяг сільськогосподарської продукції ЄС оцінювався в 537 мільярдів євро.

Про це повідомляє ec.europa.

Найвищий обсяг

Найбльше виробництва в Андалусії, Іспанія (16 мільярдів євро), далі йдуть Бретань у Франції (11 мільярдів євро), Везер-Емс у Німеччині та Ломбардія в Італії (по 9,8 мільярда євро кожен), а також Пеї-де-ла-Луар у Франції (9,3 мільярда євро).

Ця інформація взята з регіональних даних про економічні рахунки для сільського господарства за поточними цінами, опублікованих сьогодні Євростатом.

Виробництво овочів та садівництва

У 2023 році вартість овочів та садівничої продукції становила 71,5 млрд євро в загальному обсязі сільськогосподарського виробництва ЄС. Це був найвищий показник серед усіх видів рослинницької продукції та становив 13,3% від загального обсягу.

Андалусії, Іспанія (5,2 млрд євро) та Південній Голландії в Нідерландах (5,0 млрд євро). Більше інформації Серед регіонів ЄС вартість виробництва овочевої та садівничої продукції у 2023 році була найвищою вБільше інформації за посиланням.

Далі йшли Апулія та Кампанія в Італії та Північний Брабант у Нідерландах, кожен з яких виробив продукцію вартістю 1,8 млрд євро.

Загалом було 14 регіонів ЄС, які виробили понад 1 млрд євро овочевої та садівничої продукції: 5 в Італії, 5 в Нідерландах та 4 в Іспанії.

Раніше йшлося , в Україні близько 10 мільйонів гектарів сільськогосподарських земель перебувають під ризиком втрати врожайності або нерентабельності через можливе одномоментне запровадження європейських стандартів щодо засобів захисту рослин (ЗЗР). За результатами трьох незалежних досліджень — Smart Country (ВАР), НУБіП (ЄБА) та HFFA Research (УКАБ) — потенційні наслідки для аграрної галузі можуть бути критичними.

Експерти прогнозують, що щорічні втрати врожаю можуть досягати 14 мільйонів тонн, а сукупні економічні збитки перевищать 4,3 мільярда доларів США. У розрізі основних культур втрати становитимуть до 144 доларів з гектара, а падіння валових зборів може сягати 20%. Експорт пшениці та соняшникової олії, за оцінками, знизиться на 34%, ріпаку — на 22%.

