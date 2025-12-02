0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Які регіони ЄС мають найбільший обсяг сільськогосподарського виробництва (інфографіка)

Аграрний ринок
9
Які регіони ЄС мають найбільший обсяг сільськогосподарського виробництва (інфографіка)
Які регіони ЄС мають найбільший обсяг сільськогосподарського виробництва (інфографіка)
У 2023 році загальний обсяг сільськогосподарської продукції ЄС оцінювався в 537 мільярдів євро.
Про це повідомляє ec.europa.

Найвищий обсяг

Найбльше виробництва в Андалусії, Іспанія (16 мільярдів євро), далі йдуть Бретань у Франції (11 мільярдів євро), Везер-Емс у Німеччині та Ломбардія в Італії (по 9,8 мільярда євро кожен), а також Пеї-де-ла-Луар у Франції (9,3 мільярда євро).
Ця інформація взята з регіональних даних про економічні рахунки для сільського господарства за поточними цінами, опублікованих сьогодні Євростатом.

Виробництво овочів та садівництва

У 2023 році вартість овочів та садівничої продукції становила 71,5 млрд євро в загальному обсязі сільськогосподарського виробництва ЄС. Це був найвищий показник серед усіх видів рослинницької продукції та становив 13,3% від загального обсягу.
Серед регіонів ЄС вартість виробництва овочевої та садівничої продукції у 2023 році була найвищою в Андалусії, Іспанія (5,2 млрд євро) та Південній Голландії в Нідерландах (5,0 млрд євро). Більше інформації за посиланням.
Які регіони ЄС мають найбільший обсяг сільськогосподарського виробництва (інфографіка)
Далі йшли Апулія та Кампанія в Італії та Північний Брабант у Нідерландах, кожен з яких виробив продукцію вартістю 1,8 млрд євро.
Читайте також
Загалом було 14 регіонів ЄС, які виробили понад 1 млрд євро овочевої та садівничої продукції: 5 в Італії, 5 в Нідерландах та 4 в Іспанії.
Раніше йшлося, в Україні близько 10 мільйонів гектарів сільськогосподарських земель перебувають під ризиком втрати врожайності або нерентабельності через можливе одномоментне запровадження європейських стандартів щодо засобів захисту рослин (ЗЗР). За результатами трьох незалежних досліджень — Smart Country (ВАР), НУБіП (ЄБА) та HFFA Research (УКАБ) — потенційні наслідки для аграрної галузі можуть бути критичними.
Експерти прогнозують, що щорічні втрати врожаю можуть досягати 14 мільйонів тонн, а сукупні економічні збитки перевищать 4,3 мільярда доларів США. У розрізі основних культур втрати становитимуть до 144 доларів з гектара, а падіння валових зборів може сягати 20%. Експорт пшениці та соняшникової олії, за оцінками, знизиться на 34%, ріпаку — на 22%.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Ринок земліАгроринокАграрії
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems