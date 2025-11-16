0 800 307 555
Tesla представила Model Y з запасом ходу 821 км (фото)

Компанія Tesla у Китаї офіційно запустила у продаж Model Y Long Range Rear-Wheel Drive — нову «дальнобійну» версію популярного електрокросовера.
Про це повідомляє CarNewsChina.

Що відомо про нову Tesla Model Y

Запас ходу за китайським циклом CLTC становить 821 км, що робить її найдальшою модифікацією Model Y на ринку.
Габарити автомобіля становлять 4797×1920×1624 мм, колісна база — 2890 мм.
На зовнішньому вигляді виділяється нова технологія дифузного відбиття світла в задній частині кузова, яку Tesla запатентувала й тепер використовує як елемент фірмового дизайну.
Інтер’єр моделі зберігає знайомий для Tesla стиль: 15,4-дюймовий передній екран і 8-дюймовий дисплей для пасажирів другого ряду забезпечують керування мультимедіа, Bluetooth-підключенням та підігрівом сидінь.
Модель оснащена акумулятором LG ємністю 78,4 кВт·год, що забезпечує рекордний запас ходу. Потужність заднього електродвигуна становить 302 к.с., розгін до 100 км/год — 5,6 секунди, максимальна швидкість — 201 км/год.
З виходом нової версії лінійка Model Y у Китаї тепер налічує чотири варіанти:
  • базовий RWD за $36900;
  • новий Long Range RWD за $40400;
  • Long Range AWD за $43900;
  • шестимісний Model Y L за $47500.
Хоча новинка дорожча за базову версію на приблизно $3500, більшість характеристик залишилися без змін. Зокрема, Tesla не оновила аудіосистему — вона, як і раніше, має лише дев’ять динаміків.
Через це користувачі вже висловили незадоволення в китайській соцмережі Weibo, звертаючись безпосередньо до віцепрезидентки Tesla China Ґрейс Тао.
За матеріалами:
Корреспондент.net
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
