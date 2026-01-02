0 800 307 555
Технології&Авто
14
У грудні 2025 року в Україні було реалізовано рекордну, починаючи з березня 2014 року, кількість нових легкових авто — 12,4 тис. авто.
Про це повідомив Укравтопром.

Причини

Така ситуація на ринку виникла через завершення дії пільги з ПДВ на електромобілі, що призвело до ажіотажу з оформлення авто у грудні — останнього місяця дії пільги.
Відносно листопада 2025 р. ринок нових авто зріс на 50%, а в порівнянні з груднем 2024 р. у 2,2 раза.
Найпопулярнішою маркою місяця залишається китайська BYD .
Всього в минулому році в країні було реалізовано 81,3 тис. нових легковиків, що на 17% більше, ніж у 2024 р.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Авто
