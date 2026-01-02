4 помилки при прогріві авто взимку, що шкодять двигуну Сьогодні 19:24 — Технології&Авто

4 помилки при прогріві авто взимку, що шкодять двигуну

Саме взимку найчастіше проявляються різні несправності в авто. Багато водіїв інстинктивно дають мотору «погрітися» перед поїздкою, проте саме такі дії часто шкодять двигуну і можуть обійтися дорого.

Довге стояння на холостих обертах, коли автомобіль просто «гріють» 20−30 хвилин, призводить до підвищеної витрати палива, утворення нагару, забруднення оливи та зношування деталей.

Сучасні інжекторні двигуни прогріваються значно ефективніше в русі, оскільки критично важливі вузли одразу отримують мастило, а робоча температура досягається швидше при невеликих навантаженнях.

Автозапуск, якщо його налаштовано неправильно, також може спричиняти тривале холосте стояння, що ніяк не покращує стан двигуна.

Ще одна поширена помилка — спроби «розігнати» мотор на холодному двигуні. Різкий набір обертів підвищує механічні навантаження, зношує поршні, шийки колінвала та ланцюг або ремінь ГРМ, погіршує герметичність кілець і збільшує витрату оливи. Інтенсивні розгони одразу після запуску також шкодять двигуну, трансмісії та маслу, поки вони не досягли робочої температури. Перші 10−15 хвилин руху слід уникати різких стартів, тягнення причепа та високих навантажень, віддаючи перевагу плавному і спокійному водінню.

Не менш важливо дотримуватися рекомендацій виробника щодо вибору та заміни масла. Використання занадто «важкого» масла у мороз заважає швидкому змащенню деталей, ускладнює запуск і підвищує знос. Своєчасна заміна оливи на зимову або багатосезонну, рекомендовану виробником, значно знижує ризики. Прогрівання двигуна у закритому гаражі без вентиляції небезпечне — чадний газ накопичується дуже швидко, тому завжди слід обирати безпечне провітрюване місце.

Холод різко знижує ємність акумулятора, а спроби багаторазового запуску через короткі проміжки ще більше шкодять батареї. Також не варто включати максимальні оберти вентилятора печі одразу після старту, оскільки це не прискорює прогрівання двигуна, а навіть може його уповільнити.

Правильна стратегія проста: короткий старт і м’який початок руху. Після запуску достатньо кількох хвилин, щоб масло розійшлося по всіх вузлах, а далі слід рухатися плавно, не натискаючи різко на газ і утримуючи невисокі оберти, уникаючи великих навантажень перші 10−15 хвилин. Слідкуйте за температурою двигуна, поки вона не досягне робочих 80−95 °C, і використовуйте нагрівачі або блоки підігріву картера чи охолоджуючої рідини у регіонах із сильними морозами.

Правильне масло та охолодна рідина, перевірка акумулятора і стартера, а також м’яке поводження з гальмами і шинами під час перших кілометрів руху значно зменшують знос. Підігрів сидінь і керма швидше зігріє водія, ніж потік теплого повітря з грубки. Зима не означає, що потрібно довго стояти на холостих або різко додавати газ для тепла. Короткий старт, обережний початок руху та базова підготовка машини до морозів — ось найкраща стратегія, яка допоможе зберегти двигун і продовжити термін служби автомобіля.

