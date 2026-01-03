Особливості експлуатації електрокарів у мороз 03.01.2026, 01:13 — Технології&Авто

Зимова експлуатація електромобіля має низку особливостей, які безпосередньо впливають на запас ходу. Однією з головних причин його зменшення є обігрів салону: лише 10 хвилин роботи опалення на максимальній потужності можуть «з'їсти» близько десятка кілометрів пробігу, особливо у бюджетних моделей.

У дорожчих електрокарах до морозів приблизно -10 °C для обігріву салону використовується тепло батареї, однак за нижчих температур підключаються додаткові електричні нагрівачі. Саме вони різко збільшують споживання енергії. Фахівці радять віддавати перевагу підігріву сидінь і керма, який працює ефективніше та швидше створює комфорт у салоні.

Ще одним викликом узимку стає зарядка. Літій-іонні батареї повільно заряджаються за температур нижче -5 °C, тому багато сучасних моделей оснащені системами підігріву акумулятора перед підключенням до мережі. Експерти рекомендують залишати електромобіль на зарядці на ніч — навіть звичайна розетка може забезпечити до 80−100 км пробігу.

У сильний мороз електроніка також може тимчасово обмежувати потужність, яку батарея віддає на рух, щоб захистити її від перевантаження. Зазвичай ці обмеження швидко зникають після прогрівання акумулятора — природного або за допомогою спеціальних систем.

Загалом узимку запас ходу електромобілів скорочується: у дорогих моделей на 20−30%, у бюджетних — до 50−60%. Щоб мінімізувати втрати, водіям радять економно користуватися опаленням, плавно розганятися, активніше застосовувати рекуперацію та підтримувати заряд батареї на рівні не нижче 30−40%. За таких умов зимові поїздки електромобілем залишаються цілком комфортними.

