0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Особливості експлуатації електрокарів у мороз

Технології&Авто
8
Особливості експлуатації електрокарів у мороз
Особливості експлуатації електрокарів у мороз
Зимова експлуатація електромобіля має низку особливостей, які безпосередньо впливають на запас ходу. Однією з головних причин його зменшення є обігрів салону: лише 10 хвилин роботи опалення на максимальній потужності можуть «з'їсти» близько десятка кілометрів пробігу, особливо у бюджетних моделей.
У дорожчих електрокарах до морозів приблизно -10 °C для обігріву салону використовується тепло батареї, однак за нижчих температур підключаються додаткові електричні нагрівачі. Саме вони різко збільшують споживання енергії. Фахівці радять віддавати перевагу підігріву сидінь і керма, який працює ефективніше та швидше створює комфорт у салоні.
Ще одним викликом узимку стає зарядка. Літій-іонні батареї повільно заряджаються за температур нижче -5 °C, тому багато сучасних моделей оснащені системами підігріву акумулятора перед підключенням до мережі. Експерти рекомендують залишати електромобіль на зарядці на ніч — навіть звичайна розетка може забезпечити до 80−100 км пробігу.
У сильний мороз електроніка також може тимчасово обмежувати потужність, яку батарея віддає на рух, щоб захистити її від перевантаження. Зазвичай ці обмеження швидко зникають після прогрівання акумулятора — природного або за допомогою спеціальних систем.
Загалом узимку запас ходу електромобілів скорочується: у дорогих моделей на 20−30%, у бюджетних — до 50−60%. Щоб мінімізувати втрати, водіям радять економно користуватися опаленням, плавно розганятися, активніше застосовувати рекуперацію та підтримувати заряд батареї на рівні не нижче 30−40%. За таких умов зимові поїздки електромобілем залишаються цілком комфортними.
За матеріалами:
mmr.ua
Авто
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems