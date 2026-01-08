5 ІТ-професій, що найшвидше розвиватимуться у 2026 році, за версією LinkedIn Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

LinkedIn представив свій традиційний список Jobs on the Rise. І хоча складений з орієнтиром на США, він показує, що попит на фахівців у сфері штучного інтелекту — від розробників до стратегів — продовжує стрімко зростати.

«Водночас дедалі більше професіоналів обирають шлях фрилансу, консалтингу або створення власних стартапів. Такий перехід до самозайнятості та гіг-роботи є природною реакцією на нестабільність сучасного ринку праці», — зауважили у LinkedIn.

Artificial Intelligence Engineer/Інженер зі штучного інтелекту. AI Consultant & Strategist/Консультант та стратег з питань ШІ. Допомога бізнесу в інтеграції ШІ-рішень. Data Annotator/Анотатор даних. Розмітка даних для навчання моделей ШІ. AI/Machine Learning Researcher/Дослідник у сфері ШІ та ML. Наукова розробка нових алгоритмів. Datacenter Technician/Технік центру обробки даних.

Загалом цей список складається з 25 професій. Окрім вище згаданих п’яти, до нього увійшли ті, що так чи інакше можуть бути пов’язані з ІТ теж:

Strategic advisor and independent consultant/Стратегічний радник та незалежний консультант. Використовуючи свою вузькоспеціалізовану експертизу, допомагає компаніям розв’язувати складні проблеми та досягати конкретних результатів.

Advertising Sales Specialist/Спеціаліст із продажу реклами. Робота з рекламними кампаніями та клієнтами.

Founder/Засновник (стартапу/бізнесу). Розвиток власних підприємницьких проєктів.

Sales Executive/Керівник відділу продажів.

Venture Partner/ Венчурний партнер (інвестиції в стартапи).

Background Investigator/Спеціаліст із перевірки біографічних даних. Перевіряють особисту, професійну та юридичну інформацію, щоб переконатися, що кандидати відповідають вимогам для працевлаштування, допуску до безпеки або іншим стандартам відповідності.

Решта стосується зокрема сфер здоров’я, будівництва та фінансів.

