Який вигляд має оновлений Hyundai Staria (фото)

Мінівен Staria від Hyundai завжди вирізнявся на тлі однокласників — принаймні своїм дизайном, який навіть у наші дні більше нагадує концепт-кар, ніж серійне авто. Тож не дивно, що навіть рестайлінг не став приводом змінювати фірмову зовнішність. Натомість більшість головних змін цього разу приховали всередині.

Планове оновлення випустили рівно в середині життєвого циклу цього покоління моделі. І хоча зовні мінівен упізнається миттєво, деякі деталі його екстер’єру все ж трохи переінакшили. Наприклад, якщо раніше світлодіодна смуга на «носі» була розділена на три сегменти, то тепер вона стала суцільною, а на фальшрадіаторній решітці з’явилися прямокутні елементи, які матимуть більш органічний вигляд поруч із новими блоками фар.

Та найцікавіші сюрпризи планового рестайлінгу знаходяться у салоні автомобіля. Інтер’єр отримав оновлену передню панель із новими дефлекторами, додатковим відсіком для дрібниць і, головне, фізичними кнопками замість сенсорних. Блок клімат-контролю також отримав електромеханічні клавіші та «крутилки», а обидва дисплеї цифрового кокпіту — панель приладів і екран мультимедійної системи — тепер мають діагональ 12,3 дюйма.

Окрім цього з’явилися дрібні, але доречні покращення: нове кермо, ручка біля сидіння водія для зручнішої посадки та селектор трансмісії на кермі у версії Lounge замість не надто зручних кнопок. Інформаційно-розважальна система тепер підтримує «хмарні» оновлення, а в базовій комплектації встановлюватимуть адаптивний круїз-контроль.

На презентації було заявлено, що 2,2-літровий 177-сильний турбодизель, з яким Staria вельми пристойно продається на нашому ринку (360 авто за 11 місяців 2025 року — це найкращий результат у сегменті), приберуть з лінійки. Після цього мінівен залишиться з бензиновим 3,5-літровим атмосферним двигуном на 240 кінських сил, який на батьківщині вже адаптували для роботи на автогазі.

