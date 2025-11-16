0 800 307 555
Експерт спрогнозував, які продукти здорожчають до кінця року
Експерт спрогнозував, які продукти здорожчають до кінця року
Напередодні свят в Україні очікується підвищення цін на низку продуктів.
Аналітик «Українського клубу аграрного бізнесу» Максим Гопка у коментарі «Главкому» розповів, на які продукти зросте ціна та з чим це пов’язано.

Чому зростають ціни на продукти

За словами Максима Гопки, на полицях українських магазинів продовжують зростати ціни на продукти.
Така тенденція спостерігається саме холодну пору року, на що впливає загальний попит на товар та специфіка виробництва продукції.
Проте одним із головних чинників, що впливають на коливання цін на продукти в Україні — це проблема стабільного електропостачання.
«Можна відзначити, що наразі суттєвий фактор, який відіграє важливу роль — це доступ до електропостачання. Багато продуктів потребують витрат електроенергії при виробництві, переробці, зберіганні й навіть реалізації продуктів, залежно від виду продукції. Оскільки існує дефіцит електроенергії, це зумовлює використання додаткових та альтернативних джерел енергії», — пояснив аналітик.
Гопка також відзначив окремі позиції продуктів, що продовжують наразі дорожчати. Зокрема підвищення цін на ці продукти пов’язане з особливістю їх виробництва в холодний сезон.
Які продукти в Україні дорожчають:
  • яйця — ціни на цей продукт зростають через сезонне зниження продуктивності птиці та подорожчання кормів.
  • молочна продукція — ціни на молочні продукти зростають поступово. На це впливає поголів’я корів, а також обмежена кількість сировини.
  • соняшникова олія — очікується подорожчання олії через підняття експортних цін. Водночас у роздрібній торгівлі ціни піднімуться пізніше, тому це не так помітно.
  • м’ясна продукція — зростають ціни на свинину та яловичину. Причина полягає у зменшення пропозиції на ринку через скорочення поголів’я, яке повільно відновлюється.
Аналітик УКАБ також розповів, що до кінця року українцям варто очікувати не лише на підняття цін на продукти, але й на зниження вартості деяких товарів.
Зокрема він зазначив, що здешевшають цитрусові та ще деякі сезонні імпортні продукти, як, наприклад хурма. Зниження цін на ці товари очікуються найближчим часом.
За матеріалами:
Главком
Payment systems