У 2025 році в Україні скоротився приріст кафе та ресторанів — дослідження Сьогодні 12:07

У 2025 році в Україні скоротився приріст кафе та ресторанів — дослідження

За 2025 рік в Україні відкрилось 13 373 ФОПів, які працюють у сфері громадського харчування, що на 5% менше, ніж торік. За даними Єдиного держреєстру, з початку року закрилося 10 645 кафе та ресторанів, тож чистий приріст становив лише 2,7 тис. підприємців — удвічі менше, ніж торік.

Про це йдеться у дослідженні «Опендатабот».

Читайте також В Україні зростає кількість ФОПів

За даними аналітиків, найактивнішим місяцем для відкриттів став вересень, коли на ринку з’явилося 1 699 нових закладів.

Лідерами за кількістю нових ФОПів у HoReCa стали:

Київ — 1 693;

Дніпропетровська область — 1 323;

Львівщина — 1 136;

Одещина — 1 113;

Київська область — 1 054.

Хто відкриває найбільше ФОПів

Як свідчить дослідження, ресторанний бізнес в Україні — це наразі, переважно, жіноча справа: 66% нових ФОПів зареєстрували жінки.

У деяких областях — Хмельницькій, Кіровоградській, Закарпатській, Черкаській та Рівненській — частка жінок перевищує 70%. У жодному регіоні чоловіки не переважають за кількістю нових відкриттів.

Скільки «живе» пересічний ФОП у сфері кафе та ресторанів

Половина кафе та ресторанів, що закрились цьогоріч, проіснували менше ніж півтора року, а чверть закритих цьогоріч ФОПів пропрацювала менш ніж пів року.

«Загалом медіана життя малого та середнього бізнесу у HoReCa — 17 місяців. Найстаріший ресторанний фоп, який припинив діяльність цьогоріч, працював ще з 1992-го», — йдеться у дослідженні.

За даними сервісу Poster, попри менший приріст нових закладів, виторг кафе та ресторанів зріс на 6%.

Однак відвідуваність зменшилася на 9%, а середній чек зріс на 11%, здебільшого через подорожчання продуктів і збільшення витрат на оренду та персонал.

Читайте також ФОПи виконали 76% річного плану зі сплати єдиного податку

За словами Родіона Єрошека, CEO та співзасновника української компанії з автоматизації закладів Poster, проблеми галузі посилює відтік працівників після законодавчих змін щодо віку 18−22 років і зменшення купівельної спроможності населення.

За даними Poster, відвідуваність цьогоріч просіла по всій Україні. На прикладі ТОП-5 великих міст це виглядає так:

Київ — -13%

Дніпро — -11%

Львів — -8%

Харків — -7%

Одеса — -6%

📢 Підписуйтесь на розсилку Finance.ua про гроші. Ця розсилка — важливий помічник, який допомагатиме поводитися розумно з грошима. Практичні поради, перевірені сервіси, секрети економії та заробітку — 1 раз на 2 тижні все на вашій пошті. 🎯 Долучитися можна тут.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.