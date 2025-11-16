0 800 307 555
укр
У 2025 році в Україні скоротився приріст кафе та ресторанів — дослідження

38
За 2025 рік в Україні відкрилось 13 373 ФОПів, які працюють у сфері громадського харчування, що на 5% менше, ніж торік. За даними Єдиного держреєстру, з початку року закрилося 10 645 кафе та ресторанів, тож чистий приріст становив лише 2,7 тис. підприємців — удвічі менше, ніж торік.
Про це йдеться у дослідженні «Опендатабот».
За даними аналітиків, найактивнішим місяцем для відкриттів став вересень, коли на ринку з’явилося 1 699 нових закладів.
Лідерами за кількістю нових ФОПів у HoReCa стали:
  • Київ — 1 693;
  • Дніпропетровська область — 1 323;
  • Львівщина — 1 136;
  • Одещина — 1 113;
  • Київська область — 1 054.
Хто відкриває найбільше ФОПів

Як свідчить дослідження, ресторанний бізнес в Україні — це наразі, переважно, жіноча справа: 66% нових ФОПів зареєстрували жінки.
У деяких областях — Хмельницькій, Кіровоградській, Закарпатській, Черкаській та Рівненській — частка жінок перевищує 70%. У жодному регіоні чоловіки не переважають за кількістю нових відкриттів.

Скільки «живе» пересічний ФОП у сфері кафе та ресторанів

Половина кафе та ресторанів, що закрились цьогоріч, проіснували менше ніж півтора року, а чверть закритих цьогоріч ФОПів пропрацювала менш ніж пів року.
«Загалом медіана життя малого та середнього бізнесу у HoReCa — 17 місяців. Найстаріший ресторанний фоп, який припинив діяльність цьогоріч, працював ще з 1992-го», — йдеться у дослідженні.
За даними сервісу Poster, попри менший приріст нових закладів, виторг кафе та ресторанів зріс на 6%.
Однак відвідуваність зменшилася на 9%, а середній чек зріс на 11%, здебільшого через подорожчання продуктів і збільшення витрат на оренду та персонал.
За словами Родіона Єрошека, CEO та співзасновника української компанії з автоматизації закладів Poster, проблеми галузі посилює відтік працівників після законодавчих змін щодо віку 18−22 років і зменшення купівельної спроможності населення.
За даними Poster, відвідуваність цьогоріч просіла по всій Україні. На прикладі ТОП-5 великих міст це виглядає так:
  • Київ — -13%
  • Дніпро — -11%
  • Львів — -8%
  • Харків — -7%
  • Одеса — -6%
За матеріалами:
Finance.ua
