Японські автовиробники недоотримали майже $10 мільярдів через мита США Сьогодні 23:24 — Фондовий ринок

Японські автовиробники недоотримали майже $10 мільярдів через мита США

Сім найбільших автовиробників Японії за період з квітня по вересень сукупно втратили у прибутку 1,5 трлн єн (9,74 млрд дол. США) через американські тарифи.

Про це повідомляє Nikei Asia.

Читайте також Трамп пообіцяв виплатити кожному американцю по 2 тисячі доларів із доходів від мит

Зазначається, що сукупний чистий прибуток автомобільних компаній Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Subaru і Suzuki за цей період становить трохи менш як 2,1 трлн єн (13,64 млрд дол.), що приблизно на 30% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Зниження фіксується другий рік поспіль, але відмічається, що прибутки могли значно зрости без впливу тарифів та обмінного курсу.

Американські тарифи у розмірі 27,5% на японські авто діяли майже протягом усього періоду з квітня по вересень, до того, як 16 вересня адміністрація президента США Дональда Трампа знизила їх до 15%.

Читайте також До якої позначки може впасти долар протягом усього терміну президентства Трампа — думка експерта

Зміцнення курсу єни призвело до зниження сукупного операційного прибутку семи автовиробників на 700 млрд єн (4,5 млрд дол.). Nissan, Mazda і Mitsubishi повідомили про чисті збитки.

Зазначається, що Тільки Toyota та Subaru збільшили обсяг продажів за цей період.

Toyota стала явним лідером завдяки продажам гібридних автомобілів. Навіть попри те, що 900 млрд єн (5,84 млрд дол.) пішло на тарифи, її глобальні продажі зросли на 5% за рік, досягнувши нового максимуму.

Mazda, у якої на ринок США припадає близько 30% світових продажів, втратила через тарифи 97,1 млрд єн (630 млн дол.) лише за квітень-вересень, що призвело до першого чистого збитку компанії за п’ять років.

Subaru також зазнала серйозних втрат, оскільки 80% авто продає в США. Продажі зросли завдяки запуску нових моделей протягом цього періоду, але 154,4 млрд єн (1 млрд дол.), які пішли на тарифи, знищили будь-який прибуток компанії.

Suzuki не продає чотириколісні транспортні засоби в США, а це означає, що автотарифи незначним чином вплинули на неї. Але компанія готується до втрат, пов’язаних із чипами, у другій половині фінансового року, пише Nikei Asia.

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.