0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Японські автовиробники недоотримали майже $10 мільярдів через мита США

Фондовий ринок
27
Японські автовиробники недоотримали майже $10 мільярдів через мита США
Японські автовиробники недоотримали майже $10 мільярдів через мита США
Сім найбільших автовиробників Японії за період з квітня по вересень сукупно втратили у прибутку 1,5 трлн єн (9,74 млрд дол. США) через американські тарифи.
Про це повідомляє Nikei Asia.
Читайте також
Зазначається, що сукупний чистий прибуток автомобільних компаній Honda, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Toyota, Subaru і Suzuki за цей період становить трохи менш як 2,1 трлн єн (13,64 млрд дол.), що приблизно на 30% менше, ніж за аналогічний період минулого року.
Зниження фіксується другий рік поспіль, але відмічається, що прибутки могли значно зрости без впливу тарифів та обмінного курсу.
Американські тарифи у розмірі 27,5% на японські авто діяли майже протягом усього періоду з квітня по вересень, до того, як 16 вересня адміністрація президента США Дональда Трампа знизила їх до 15%.
Читайте також
Зміцнення курсу єни призвело до зниження сукупного операційного прибутку семи автовиробників на 700 млрд єн (4,5 млрд дол.). Nissan, Mazda і Mitsubishi повідомили про чисті збитки.
Зазначається, що Тільки Toyota та Subaru збільшили обсяг продажів за цей період.
Toyota стала явним лідером завдяки продажам гібридних автомобілів. Навіть попри те, що 900 млрд єн (5,84 млрд дол.) пішло на тарифи, її глобальні продажі зросли на 5% за рік, досягнувши нового максимуму.
Читайте також
Mazda, у якої на ринок США припадає близько 30% світових продажів, втратила через тарифи 97,1 млрд єн (630 млн дол.) лише за квітень-вересень, що призвело до першого чистого збитку компанії за п’ять років.
Subaru також зазнала серйозних втрат, оскільки 80% авто продає в США. Продажі зросли завдяки запуску нових моделей протягом цього періоду, але 154,4 млрд єн (1 млрд дол.), які пішли на тарифи, знищили будь-який прибуток компанії.
Suzuki не продає чотириколісні транспортні засоби в США, а це означає, що автотарифи незначним чином вплинули на неї. Але компанія готується до втрат, пов’язаних із чипами, у другій половині фінансового року, пише Nikei Asia.
За матеріалами:
Укрінформ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems