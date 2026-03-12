Інсайдер розкрив ціни на iPhone Ultra
Восени 2026 року очікується вихід першого складного пристрою від Apple, який буде називатися iPhone Ultra.
Про це пише видання MacRumors з посиланням на інсайдера Instant Digital.
Ціна
Вартість найдешевшої версії на 256 ГБ складе близько 2300 доларів (~100 тисяч грн). Модифікації з 512 ГБ і 1 ТБ виявляться значно дорожчими — 2600 і 2900 доларів відповідно.
Якщо витоки підтвердяться, розкладний iPhone виявиться майже вдвічі дорожчим за iPhone 17 Pro Max і суттєво перевершить за ціною ключових конкурентів в особі Samsung Z Fold 7 ($2000) і Google Pixel 10 Pro Fold ($1800).
Раніше аналітики припускали, що Apple встановить ціну в діапазоні 1800−2500 доларів, але свіжа інформація вказує на більш високу планку.
Нагадаємо, раніше у мережі з’явилася нова чутка щодо першого складаного смартфона від Apple. За даними інсайдерів із Китаю, пристрій, який раніше неофіційно називали iPhone Fold, може отримати зовсім іншу назву — iPhone Ultra.
За цією інформацією, новинка стане частиною нової лінійки Ultra-пристроїв, яку компанія може представити вже цього року,
